عربيات ودوليات

أعلن تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 45 حزبا سياسيا تأييده الكامل، للتعديلات الدستورية المقترحة من 155 نائبا لما تتضمنه من ايجابيات ومزايا لاستكمال الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ودفع عجلة الانتاج الى الأمام.

وكان البرلمان المصري وافق خلال الجلسة العامة للمجلس التي عقدت الثلاثاء على طلب خمسة اعضاء بتعديل بعض مواد الدستور.

وأكد تحالف الأحزاب المصرية خلال اجتماع عقده رؤساء الأحزاب الأعضاء في بيان اصدره امس ان ابرز التعديلات هي مد فترة الرئاسة الى 6 سنوات بدلا من 4 اعوام حتى يتمكن رئيس الدولة من استكمال برنامجه، موضحاً ان فترة الـ4 سنوات الحالية في الدستور غير كافية لاستكمال برامج الاصلاح والتنمية وتنفيذ السياسات المطروحة على الشعب في ظل الظروف الحالية، بالاضافة الى دعم تمثيل المرأة وزيادة المقاعد المخصصة لها في المجالس النيابية بنسبة 25 في المئة، بالاضافة الى الترحيب بعودة مجلس الشورى كغرفة تشريعية ثانية مما يسهم في تجديد دماء المجالس النيابية واحداث توازن برلماني وسياسي.

وتابع البيان:» يؤيد التحالف دعم تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الاحتياجات الخاصة تمثيلا دائما بعد ان كان تمثيل مؤقت فقط، الى جانب الاشادة بما جاء في التعديلات من اعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها».

