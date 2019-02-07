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عثرت الأجهزة الأمنية السويدية على أهم أجزاء مجوهرات التاج السويدي، التي تعد من الكنوز الملكية الأثرية ذات الرمز السيادي، والتي سرقها لصوص وهربوا مستخدمين زورقا سريعا.

وعثرت الأجهزة الأمنية على تاجين مرصعين باللؤلؤ، صنعا خصيصا لملك السويد كارل التاسع وزوجته الملكة كريستينا في أوائل القرن السابع عشر، وكان موضعين على سلة قمامة في أحد شوارع العاصمة السويدية ستوكهولم.

والتاجان هما جزء من مجموعة مجوهرات سرقت من خزانة عرض في كاتدرائية سترينغنس في يوليو الماضي، وتقدر قيمتهما بحوالي 7.2 ملايين دولار.

وجاء العثور على التاجين، اللذين يعود تاريخهما إلى العام 1611، أثناء محاكمة مشتبه به يبلغ من العمر 22 كان ألقي القبض عليه في سبتمبر الماضي.

