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كل التوقعات تشير إلى أن عدد سكان العالم، الذي يقدر حاليا بحوالي 7.7 مليارات نسمة، يتزايد وسيظل كذلك ليصل إلى 9 مليارات نسمة عام 2050.

ولطالما حذرت الأمم المتحدة من احتمال حدوث انفجار سكاني أو أزمة سكانية عالمية بحيث إن موارد الأرض لن تكفي البشر الذين يعيشون عليها.

غير أن مؤلفا وكاتبا لا يعتقد أن الأمر سيسير على النحو المتوقع، وبالتالي فإن الأزمة السكانية العالمية ليست سيئة بالمطلق، بل ذهب إلى حد الزعم بأن أعداد البشر ستبدأ بالتراجع بعد 3 عقود. وفي كتابهما، قال الكنديان الصحافي جون إبيتسون والسياسي داريل بريكر إن توقعات الأمم المتحدة افتقدت المؤشر الحقيقي في توقعاتها.

وقالا في كتابهما «الكوكب الفارغ» إن نماذج التوقعات المتعلقة بأعداد السكان تشير إلى أن عدد السكان في العالم سيبدأ في التراجع في غضون 30 عاما. وحذر المؤلفان في كتابهما من أنه ما أن يبدأ هذا الأمر، أي التراجع السكاني، فإنه لن يعود أو يرتد ثانية، ويقصدان أنه لن تكون هناك أبدا زيادة سكانية على الإطلاق. ووفقا لهما سيؤدي الاتجاه إلى العيش بالحضر والتوسع في تعليم المرأة إلى تقليل عدد المواليد، وهي تطورات تظهر بوضوح في قارة أفريقيا المسؤولة عن نسبة كبيرة من الزيادة السكانية المفترضة في عالمنا. وكان استطلاع للرأي شمل 50 عالما حائزا على جائزة نوبل، أجري عام 2017، حول أكبر تهديد للبشرية، قال 18 من هؤلاء، إن الزيادة السكانية تشكل أكبر تهديد للبشرية.

