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تمكن فريق من الهواة من التقاط صورة مذهلة على نحو غير عادي للكرة الأرضية مستخدمين القمر الصناعي الصيني لونغجيانغ -2، الذي يدور حاليا حول القمر.

وعلى الرغم من أن الإنسان قد لا يكون قادرا على النظر مباشرة إلى الجانب البعيد من القمر، من نقاط المراقبة أو المراصد الفلكية، حتى العملاقة منها، على الأرض، ولكن هذه الصورة التي تحبس الأنفاس قد تكون الأفضل للأرض على الإطلاق.

وقام فريق هواة اللاسلكي بتحميل الصورة باستخدام مرصد دوينجيلو اللاسلكي في هولندا، مستخدمين القمر الصناعي الصيني الذي التقط المشهد الجميل للكرة الأرضية.

والتقطت الصورة في الثالث من فبراير الحالي، وهذه الصورة هي أول صورة من نوعها تلتقط للقمر والأرض في مشهد واحد معاً، وجاءت بعد محاولات عدة استمرت على مدى شهور.

