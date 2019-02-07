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أفادت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلكين ورفاهية الإنسان، أنه وفقا للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية فإن هناك حالات انتشار للإنفلونزا تم تسجيلها على نطاق واسع في 26 دولة من الدول الأوروبية. وقالت الهيئة في بيان لها: في 26 دولة من الدول التي تقع في المنطقة الأوروبية تم تسجيل حالات انتشار لفيروس الإنفلونزا على نطاق واسع ووفقا للمعلومات الواردة من مكتب أوروبا الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الإنفلونزا تزداد نشاطا في المنطقة الأوروبية. ويضم وباء فيروس الإنفلونزا السائدة من النمط أي «إتش 1 إن 1» الفرعي وفيروس من النمط أي «إتش 3 إن 2» الفرعي.

وسجلت حالات تفشي وباء الإنفلونزا في تسع دول على المستوى الإقليمي وفي خمس على المستوى المحلي، بينما تم تسجيل خمس حالات أخرى بأمراض شبيهة بمرض الإنفلونزا.

