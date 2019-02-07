loader

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

الوفيات


سالم فهيد مبارك المنصر العجمي، (87 عاماً)، شيع، العزاء في المقبرة فقط، ت: 99955151 - 99555929 - 65751117
عادل عبدالله أحمد العريفان، (60 عاماً)، شيع، الرجال: القادسية، ديوان العريفان، ق3، شارع القاهرة، م10، مقابل الدعية، ت: 96665019، النساء: النزهة، ق1، ش18، م52، ت: 66292262
شاكر رغيان شريده الظلماوي، (62 عاماً)، شيع، الفحيحيل، ق3، ش2، م148، ت: 66633669 - 67777481
إبراهيم عبداللطيف إبراهيم الدهيّم، (74 عاماً)، شيع، الرجال: مشرف، ق6، ش3، م40، ت: 97222613، النساء: حطين، ق4، ش422، م25، ت: 99272766
لولوه أحمد محمد البحر، أرملة حمود يوسف الزبن، (84 عاماً)، شيعت، الرجال: ضاحية عبدالله السالم، ديوان البحر، ق1، مقابل شارع الرياض، م17، ت: 22524571 - 22524572، النساء: الدعية، ق4، شارع حمزة، م21 (منزل جاسم احمد البحر) بالقرب من السفارة الكندية، ت: 22516860
فاطمة إبراهيم محمد بن شيبه، (68 عاماً)، شيعت، الرجال: مسجد النقي، الدسمة، ت: 66038908، النساء: المنصورية، ق1، ش12، م3 (العزاء فترة العصر فقط)، ت: 24518160
زينب عبدالله حاجي احمد، زوجة حميد محمد البلوشي، (65 عاماً)، شيعت، الرجال: ضاحية مبارك العبدالله، مسجد الوزان، ت: 50666559، النساء: الرميثية، حسينية ام البنين، ق9، شارع أسامة بن زيد، مقابل الدائري الخامس، ت: 99478962
أمينه محمود علي النخي، (80 عاماً)، شيعت، الرجال: الدعية، ق2، ش21، م3، حسينية ابو الفضل العباس، ت: 99595994، النساء: الرميثية، ق10، شارع ابوحنيفة، ج101، م16، حسينية العترة الطاهرة
صالح محمد علي البناي، (23 عاماً)، شيع، الرجال: صباح السالم، ق10، الشارع الأول، ج16، م35، ت: 55492050، النساء: الزهراء، ق4، ش414، م8، ت: 97590923
محمد عبدالرحيم ظاهر حبيب، (44 عاماً)، شيع، الصليبخات، حسينية وليد الكعبة، ق1، ش104، م21، ت: 66535159
آسيا علي غلوم، ارملة غلوم حسن صفر، (84 عاماً)، شيعت، الرجال: حسينية احمد عاشور، بنيد القار، ت: 66535277، النساء: حسينية احمد عاشور، بنيد القار، فترة العصر فقط
فخريه محمد علي حجي المطوع، أرملة احمد عبدالمحسن حجي المطوع، (73 عاماً)، شيعت، الرجال: حسينية الأوحد، المنصورية، ت: 97474713، النساء: حسينية عقيلة الطالبين، الرميثية، شارع المسجد الأقصى
سميرة حسين عبدالله سهلان، أرملة محمد عبدالله الجاسم، (63 عاماً)، التشييع التاسعة صباح اليوم، الرجال: العديلية، ق2، شارع عبدالله النوري، م1، ت: 99632882، النساء: صباح الناصر، ق6، ش46، م44، ت: 65832030
عويد فتيخ صبحي العنتري، (71 عاماً)، شيع، الرجال: سعد العبدالله، ق 8، ش890، م 768، الأزرق 62، ت: 50200074، النساء: الواحة، ق 2، ش 6، م 45، ت :99601007
إنا لله وإنا إليه راجعون


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة