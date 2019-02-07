سالم فهيد مبارك المنصر العجمي، (87 عاماً)، شيع، العزاء في المقبرة فقط، ت: 99955151 - 99555929 - 65751117

عادل عبدالله أحمد العريفان، (60 عاماً)، شيع، الرجال: القادسية، ديوان العريفان، ق3، شارع القاهرة، م10، مقابل الدعية، ت: 96665019، النساء: النزهة، ق1، ش18، م52، ت: 66292262

شاكر رغيان شريده الظلماوي، (62 عاماً)، شيع، الفحيحيل، ق3، ش2، م148، ت: 66633669 - 67777481

إبراهيم عبداللطيف إبراهيم الدهيّم، (74 عاماً)، شيع، الرجال: مشرف، ق6، ش3، م40، ت: 97222613، النساء: حطين، ق4، ش422، م25، ت: 99272766

لولوه أحمد محمد البحر، أرملة حمود يوسف الزبن، (84 عاماً)، شيعت، الرجال: ضاحية عبدالله السالم، ديوان البحر، ق1، مقابل شارع الرياض، م17، ت: 22524571 - 22524572، النساء: الدعية، ق4، شارع حمزة، م21 (منزل جاسم احمد البحر) بالقرب من السفارة الكندية، ت: 22516860

فاطمة إبراهيم محمد بن شيبه، (68 عاماً)، شيعت، الرجال: مسجد النقي، الدسمة، ت: 66038908، النساء: المنصورية، ق1، ش12، م3 (العزاء فترة العصر فقط)، ت: 24518160

زينب عبدالله حاجي احمد، زوجة حميد محمد البلوشي، (65 عاماً)، شيعت، الرجال: ضاحية مبارك العبدالله، مسجد الوزان، ت: 50666559، النساء: الرميثية، حسينية ام البنين، ق9، شارع أسامة بن زيد، مقابل الدائري الخامس، ت: 99478962

أمينه محمود علي النخي، (80 عاماً)، شيعت، الرجال: الدعية، ق2، ش21، م3، حسينية ابو الفضل العباس، ت: 99595994، النساء: الرميثية، ق10، شارع ابوحنيفة، ج101، م16، حسينية العترة الطاهرة

صالح محمد علي البناي، (23 عاماً)، شيع، الرجال: صباح السالم، ق10، الشارع الأول، ج16، م35، ت: 55492050، النساء: الزهراء، ق4، ش414، م8، ت: 97590923

محمد عبدالرحيم ظاهر حبيب، (44 عاماً)، شيع، الصليبخات، حسينية وليد الكعبة، ق1، ش104، م21، ت: 66535159

آسيا علي غلوم، ارملة غلوم حسن صفر، (84 عاماً)، شيعت، الرجال: حسينية احمد عاشور، بنيد القار، ت: 66535277، النساء: حسينية احمد عاشور، بنيد القار، فترة العصر فقط

فخريه محمد علي حجي المطوع، أرملة احمد عبدالمحسن حجي المطوع، (73 عاماً)، شيعت، الرجال: حسينية الأوحد، المنصورية، ت: 97474713، النساء: حسينية عقيلة الطالبين، الرميثية، شارع المسجد الأقصى

سميرة حسين عبدالله سهلان، أرملة محمد عبدالله الجاسم، (63 عاماً)، التشييع التاسعة صباح اليوم، الرجال: العديلية، ق2، شارع عبدالله النوري، م1، ت: 99632882، النساء: صباح الناصر، ق6، ش46، م44، ت: 65832030

عويد فتيخ صبحي العنتري، (71 عاماً)، شيع، الرجال: سعد العبدالله، ق 8، ش890، م 768، الأزرق 62، ت: 50200074، النساء: الواحة، ق 2، ش 6، م 45، ت :99601007

إنا لله وإنا إليه راجعون

