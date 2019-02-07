أول النهار

بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة المصرية اللواء اركان حرب ناصر عاصي، اختتمت ظهر امس بقاعدة محمد الأحمد البحرية فعاليات تمرين صباح 1 المشترك بين القوة البحرية الكويتية والقوة البحرية المصرية.

بدأت فعاليات ختام التمرين بمراسم استقبال رسمية لرئيس الاركان، ثم ألقى آمر القوة البحرية اللواء الركن بحري خالد الكندري، كلمة رحب خلالها برئيس الاركان وبرئيس هيئة تدريب القوات المسلحة المصرية والضيوف من جمهورية مصر العربية، واستعرض أهم ما تم انجازه خلال التمرين من عقد لمحاضرات نظرية وعملية بقاعدة محمد الأحمد البحرية، تهدف لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات، بالاضافة الى تدريبات ميدانية لعمليات الانزال البحري للجنود والعربات المقاتلة، خاصة بالملاحة والمناورات البحرية في المياه الاقليمية الكويتية، موضحاً أن تمرين صباح 1 يعد الأول من نوعه لكلا الجانبين،من خلال مشاركة قطاعات مختلفة من القوات البحرية الكويتية والقوات البحرية المصرية.

بعد ذلك استمع رئيس الاركان الى ايجاز مفصل عن مراحل ومجريات التمرين والأهداف التي تم التعامل معها كما شاهد سعادته عدداً من التطبيقات العملية للوحدات المشاركة من الجانبين، والتي تضمنت وحدة الضفادع البشرية،والمشاة البحرية،والصاعقة البحرية. وعبر رئيس الاركان العامة للجيش عن اعجابه لما شاهده من جهوزية قتالية من قبل القوات المشاركة في هذا التمرين، والذي يؤكد بدوره اهتمام القوات البحرية في كلا البلدين الشقيقين على عقد مثل هذه التمارين والتي تعكس الجهود المبذولة في سبيل تعزيز التعاون العسكري المشترك والتنسيق والتخطيط الدائم لرفع المستوى التدريبي والجهوزية القتالية. وحضر فعاليات ختام التمرين القنصل العام لجمهورية مصر العربية الشقيقة لدى البلاد السفيرة هويدا عصام ونائب سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة المستشارة نازلي علي الفيومي وآمر لواء المغاوير 25 العميد الركن خالد بلال العبيدي وآمر قيادة الشرطة العسكرية العميد الركن عادل الرجيب ورئيس مكتب الاتصال العسكري المصري العميد اركان حرب يحيى السيد الصمدي وعدد من كبار الضباط القادة من كلا الجانبين.

