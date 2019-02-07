الأولى

جدد مدير هيئة البيئة الشيخ عبدالله الحمود تأكيده على سلامة الهواء في الكويت بالرغم من ارتفاع معدلات بعض الملوثات بسبب الغبار، لافتا الى أن الهيئة على تواصل دائم مع المواطنين والمقيمين عبر منصاتها وعبر وسائل الاعلام لابلاغهم بكل جديد في هذا الشأن.

وقال في تصريح صحافي: عملنا على زيادة محطات رصد الهواء، مشيرا الى وجود 15 محطة في مختلف المناطق تسعى الهيئة لزيادتها لتصل الى 30 محطة بالاضافة الى التعاون مع محطات النفط لزيادة مجال التغطية في الدولة.

بدوره اكد السفير الأميركي لورانس سيلفرمان ان اختلاف المؤشرات حول سلامة الهواء ما بين الهيئة العامة للبيئة والسفارة الأميركية حدث يتم في جميع الدول، مشيرا الى أن السفارة تقيس المؤشرات وفق رؤيتها وتنشرها للعامة لافتا الى أن الجميع في الكويت يعمل بهدف الوصول الى بيئة أكثر حماية.

من جانب آخر وقعت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مع معهد الكويت للأبحاث العلمية عقدين لمشروعين بحثيين للهيئة العامة للبيئة الاول عن ادارة مخاطر الرمال الزاحفة وتآكل الشواطئ في الساحل الشمالي لجون الكويت بمنطقة غضي، والثاني عن تطوير خطة التنفيذ الوطنية الكويتية بشأن اتفاقية استوكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة.

وأكد مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د. عدنان شهاب الدين ان المؤسسة مولت في السنوات الخمس الأخيرة 35 مشروعا ودراسة بيئية بقيمة مليوني دينار، مشيرا الى ان تلك المشروعات ركزت على موضوعات بيئية عدة لاسيما التصحر وجودة الهواء وتلوث المياه والصحة البيئية والتنوع الحيوي. وذكر أن موضوعي المشروعين الاخيرين يندرجان ضمن مواضيع التحديات البيئية التي تواجهها الكويت وتحتاج الى دراسات بحثية لمعالجتها والتصدي لها .

واشار الى ان المشروع الأول يهدف الى تقييم المخاطر في الساحل الشمالي لجون الكويت لحماية المنشآت المزمع اقامتها في تلك المنطقة نظرا لوجود نشاطات ريحية ومائية فيها فضلا عن حياة فطرية عامرة، فيما يهدف المشروع الثاني الى تقييم شامل للملوثات العضوية الثابتة والمدرجة ضمن اتفاقية استوكهولم ووضع خطط وطنية لتنفيذها مبينا ان هذه الاتفاقية هي معاهدة بيئية دولية وقعت عام 2001 وتهدف الى التخلص أو الحد من انتاج واستخدام الملوثات العضوية الثابتة.