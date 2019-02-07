الأولى

وافق مجلس الأمة على تقرير لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية الذي انتهى الى عدم دستورية الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك بصفته من النائب شعيب المويزري ورفعه من جدول أعمال المجلس.

وأظهرت نتيجة التصويت على تقرير اللجنة التشريعية موافقة 41 عضواً وعدم موافقة 16 فيما لم يدل ثلاثة أعضاء بأصواتهم من إجمالي الحضور البالغ عددهم 60 عضواً.

وجاءت هذه النتيجة بعد انتقال المجلس إلى مناقشة بند تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مدى دستورية موضوع الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء من النائب شعيب المويزري المتعلق بـ فشل وزارات الدولة وإداراتها في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن رفع الاستجواب المقدم من النائب المويزري لسمو رئيس مجلس الوزراء من جدول الأعمال جاء بناء على أغلبية النواب بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

واضاف الغانم في تصريح صحافي أمس عقب الجلسة الحمد لله انتهينا من جملة قوانين ما بين أمس واليوم وقال: تمت مناقشة تقرير اللجنة التشريعية واستمعنا لوجهات نظر مختلفة، وفي النهاية فان العملية الديموقراطية عبارة عن تصويت والرأي لأغلبية المجلس.

وذكر الغانم أن نتيجة التصويت على رفع الاستجواب بناء على تقرير لجنة الشؤون التشريعية الذي أوضح أن الاستجواب غير دستوري، كانت 41 مع التقرير و 16 عدم موافقة و 3 لم يدلوا بأصواتهم وانسحاب 3 .

وأكد أن هذا القرار ليس فقط لـلـ 41 نائباً الموجودين بالمجلس انما يشكل أغلبية نيابية .

وزاد أغلبية النواب كانوا مع رفع الاستجواب والجميع أدلى بدلوه وقد تكون هناك حدة في وجهة نظر البعض لكن الواجب تقبلها.

مستدركا لكن الأمر الذي لا يمكن أن أقبل به داخل قاعة عبد الله السالم هو الإساءة لأشخاص مستشارين في المجلس،أعتذر منهم، فكون الشخص غير كويتي لا يعني أن نسمح بالإساءة له أو لاسمه، وأقول للمستشار الذي تمت الإساءة إليه: اعذرنا فالعضو الذي تكلم عنك لا يمثل إلا نفسه، ولا يمثل أخلاق مجلس الأمة، ولا أخلاقنا ككويتيين.

وكان نائبان قد تحدثا في هذا البند معارضين وهما النائبان د. عبدالكريم الكندري ورياض العدساني، في حين تحدث النائبان صفاء الهاشم وسعدون العتيبي مؤيدين للتقرير.

وخلال مناقشة التقرير تحدثت النائب صفاء الهاشم مؤيدة إياه مذكرة بأهمية ألا يتحول الاستجواب إلى معول هدم. وقالت: عندنا أزمة إقليمية وأعداء يتربصون بنا في الجبهة الداخلية، وحنا ما نبي ساحة إرادة أو حراك، وأنا أقول للمويزري، والله استجوابك الأول اللي سحبته أقوى من هذا، والآن هناك لجنة تحقيق في تبعات الأمطار، فليش ما تنطر انتهاء التحقيق، ثم إن محور الاستجواب عائم ومن دون تفاصيل.

بدوره قال النائب سعدون حماد إن احالة الاستجوابات الى التشريعية ليست بدعة، فقد حدث ذلك مع استجواب الشيخ أحمد الفهد ووافق على الإحالة محمد المطير ومحمد هايف، وما أدري ليش الآن تغيرا 180 درجة.

وتابع: إذا النائب شعيب المويزري وغيره معترضون على الإحالة ليش سابقاً وافقوا؟

وختم بقوله: ليس أمامنا الآن إلا خيار واحد هو رفع الاستجواب من الجدول وفي الاتجاه المعاكس وقف النائبان رياض العدساني وعبدالكريم الكندري إذ قال الأخير إن في البرلمان من يتفنن لإضعاف المواد الدستورية ومن ثم إضعاف مجلس الأمة. ومضى بقوله: ليش قاعدين على كراسيكم، رئيس الحكومة اليوم موجود، باجر طالع. أما النائب رياض العدساني فقال: يفترض على رئيس الوزراء ان يصعد المنصة والحكم يكون للنواب، حيث لا يوجد نص برفع الاستجواب من جدول الأعمال، ومع احترامي لشخص سمو رئيس مجلس الوزراء فإن ذاته ليست مصونة وتجوز محاسبته، وغداً يستندون إلى الرفع ويشطبون أي استجواب لتتحول اللجنة التشريعية إلى فرامة لإعدام الاستجوابات.