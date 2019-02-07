الأولى

احال مجلس الامة الى الحكومة تعديلات على قانون المرافعات من شأنها مد فترة الطعن بالتمييز الى 60 يوما بدلا من 30، بعد اقرارها في المداولتين. وفتح هذا التعديل الباب لمطالبات عدد من النواب بمزيد من الاصلاحات التنفيذية والتشريعية في القطاع القضائي كتكويت القضاء وزيادة تعيين الطباعين واستقلالية ومخاصمة القضاء وادراج درجة جديدة لالتماس احكام التمييز في الجنايات، وسط تأكيد مقرر اللجنة التشريعية النائب خليل ابل على ان استقلالية ومخاصمة القضاء من أولويات اللجنة.

من جانب اخر، أجاز مجلس الامة للحكومة استكمال اجراءات دمج برنامج اعادة الهيكلة مع هيئة القوى العاملة، اثر رفض الأكثرية لتوصية اللجنة التشريعية الخاصة بـعدم دمج الجهتين بواقع 25 عضوا مقابل موافقة 20. بدورها، اكدت وزيرة التخطيط والتنمية مريم العقيل ثبات واستقرار المراكز القانونية للوظائف الاشرافية لبرنامج اعادة الهيكلة بعد الدمج، موضحة ان هناك 20 وظيفة اشرافية لهم في هيئة القوى العاملة، وان مكتسباتهم المالية لن تتضرر.

وقالت ان رواتب هيئة القوى العاملة اقل من العاملين ببرنامج اعادة الهيكلة الان، وهذا يعود لعدم اكتمال عملية الدمج حتى الان، وهذا امر غير مقبول ولا يرضى اي نائب ان يتسلم الكويتيون رواتبهم ناقصة.

ولفتت الى ان البرنامج جهاز تابع لديوان الخدمة المدنية، ونريد نقله الى هيئة القوى العاملة، ولا تصح حجة ان البرنامج اقدم من الهيئة فالهيئة كانت بالاساس ادارة للعمل في وزارة الشؤون ولها تاريخ طويل، ونحن الان نعاني مشاكل من التشابك بين هيئة القوى العاملة والبرنامج، مبينة ان فقدان القطاع الخاص لوظائف 4 آلاف مواطن يعود الى مكافحة التعيينات الوهمية من قبل هيئة القوى العاملة رغم الزيادة الكلية لعدد العاملين الكويتيين في القطاع الخاص في عام 2018 مقارنة بسنة 2017 من 59 الفا الى 62 الفا، مؤكدة ان الدمج لن تترتب عليه اعباء على المواطنين باجراءات استخراج اذونات العمل.

وقالت: ان القوى العاملة انشئت بقانون، وقد تطابق بشأن دمج الجهتين رأي ديوان المحاسبة مع رأي الحكومة لما للدمج من ايجابيات.

وأضافت: ان الوظائف الاشرافية شاغرة في هيكل هيئة القوى العاملة، وهذا يسبب عدم تعادل الرواتب بين العاملين في الهيئة التي تنتظر الزيادة اثر دمج البرنامج بها، مؤكدة ان راتب دعم العمالة للعاملين بالقطاع الخاص لن يتوقف طيلة اجراءات الدمج. ولفتت الى ان من سلبيات عدم الدمج تضخم حسابات العهد التي هي محل اعتبار مجلس الامة، مؤكدة ان الدمج سيزيد التكاليف مليون دينار كزيادة رواتب مقسمة على 2500 موظف ولا ضرر من ذلك لان الابعاد الايجابية ذات قيمة أعلى على الاقتصاد الوطني.