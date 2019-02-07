الأولى

عقب أن انتقل مجلس الأمة إلى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن مدى دستورية استجواب النائب شعيب المويزري الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قال النائب رياض العدساني المعارض لتقرير اللجنة: يفترض على رئيس الوزراء الصعود إلى المنصة والاحتكام للنواب، إذ لا يوجد أي نص يجيز رفع الاستجواب من جدول الأعمال.

وأضاف: لا أعرف على أي مادة استند رئيس المجلس للتصويت على التقرير، فالإجراء باطل وغير دستوري وهو يأتي حماية للسلطة التنفيذية ولا يمكن التصويت على إجراءات باطلة.

ورد رئيس المجلس بقوله: المستند هو المادة 140 من اللائحة الداخلية.

العدساني: اشلون تصير إن رئيس الحكومة ما يبي يصعد المنصة.. الإجراء باطل

وتدخل النائب محمد المطير ليقول: حنا قلنا الاستجواب دستوري وحولتوه إلى التشريعية وجبتوا البطيخي وربعه.

الغانم: احترم نفسك.. ما اسمح لك، تبي تخورها بره كيفك، هني لا، الناس لها كرامات.