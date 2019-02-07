الأولى

خلال جلسة مجلس الأمة أمس كانت هناك مساجلة بين النائب شعيب المويزري من جهة والوزيرة جنان بوشهري من جهة أخرى حيث قال المويزري: طبيعي أن يحدث هجوم منظم على الاستجواب في بعض التصريحات أو عبر وسائل الاعلام، لكن غير الطبيعي أن يتم الاتهام والهجوم من داخل قاعة عبدالله السالم.

وزاد: كيفكم.. هاجموا مثل ما تبون، فلم أكن في يوم من الأيام إلا ابناً باراً لهذا الوطن ولا ألتفت لمن يتهمني بأنني أعاند سمو الأمير.

وأضاف: رئيس الحكومة يعلم أن هناك تزويرا من الوزيرة جنان في ردودها على بعض الأسئلة ولم يقم بأي اجراء ضدها ما يعني قبوله بالتزوير.

واستعرض المويزري مراحل ترسية العقود وتواريخها في عهده، حيث خلص الى أنه لم يصدر وقتما كان وزيرا أي رخصة بناء، ووجه كلامه الى الوزيرة قائلاً:

لا أنتِ ولا غيرج تقدرين تتهميني.

بدورها شكرت بوشهري النائب المويزري مؤكدة حقه في المساءلة وحقها في اللجوء الى النيابة. وقالت له: لست مزورة، ولا أخلاقي تسمح لي بأن أسلك هذا السلوك، ولا أقبل الطعن في السمعة والنزاهة.

