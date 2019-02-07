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أعلنت وزارة الداخلية فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة بدءا من صباح اليوم حتى اغلاق باب الترشح في 16 من الشهر الحالي، ودعت الراغبين في الترشح الى التقدم لادارة شؤون الانتخابات.

وقالت (الداخلية) في بيان صحافي إنه تم فتح باب التسجيل وفقا لأحكام القانون رقم (35 لسنة 1962) بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له وبناء على القرار الوزاري رقم (94 لسنة 2019) بدعوة الناخبين للانتخابات التكميلية لأعضاء مجلس الأمة في الدائرتين الانتخابيتين الثانية والثالثة المنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ملحق العدد رقم (1430) الصادرة اليوم.

وأوضح البيان أنه يشترط في من يريد ترشيح نفسه أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون ويكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة. وأضاف أن من الشروط ايضا أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره كما يُحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الالهية او الأنبياء او الذات الأميرية.