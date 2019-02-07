الأولى

أعلنت مؤسسة الرعاية السكنية أنها ستقوم باعادة صرف بدل الايجار للمواطنين الذين تم ايقافه عنهم بسبب عدم تقدمهم للتخصيص ودخول القرعة على أي من البدائل السكنية التي طرحتها المؤسسة وكانت أولوية طلباتهم حتى ديسمبر من العام 1997، مشيرة الى ان صرف ذلك البدل سيتم عند اعادة التخصيص ودخول قرعة التوزيع لأي من المشاريع الاسكانية. واوضح المتحدث الرسمي باسم المؤسسة ابراهيم الناشي أنه من المقرر اعادة صرف بدل الايجار اعتبارا من شهر مارس القادم، لافتا الى أن القرار تضمن كذلك تقسيط مبالغ تكلفة البنية التحتية المستحقة على أصحاب القسائم الذين تنطبق عليهم الاحكام الواردة في مواد القانون رقم 27 لسنة 1995 بشأن تكلفة تنفيذ البنية الأساسية قياسا بالفترة ما بين تاريخ تقديم الطلب الاسكاني وتاريخ التسليم الفعلي للقسيمة.

وقال: ان المؤسسة تقوم حاليا بالتنسيق مع بنك الائتمان لتقسيط تلك المبالغ دون أي زيادة على المبلغ الحالي للقسط المستحق للبنك عن قرض البناء، واسترداد المبالغ التي تم خصمها من دفعات القرض لصالح المواطنين وتقسيطها بذات الالية لمن نصت عليهم أحكام القانون، وقال ان ذلك يأتي في إطار النهج الذي تتبعه المؤسسة حالياً بالحرص على كل ما من شأنه التخفيف والتيسير ورفع العبء المالي على المواطنين مستحقي الرعاية السكنية.