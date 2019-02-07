وطن النهار

أكد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح ضرورة مواصلة الاطباء الخريجين للعطاء الانساني بهدف دعم منظومة الرعاية الصحية وتطويرها والمعلومات الصحية بما يحقق المزيد من الانجازات الموثقة بالمؤشرات الايجابية.

جاء ذلك في كلمة للشيخ باسل الصباح خلال حفل توزيع الشهادات العليا لـ120 طبيبا وطبيبة من خريجي البرامج التدريبية (البورد الكويتي) وعددها 25 برنامجا وبرامج (الزمالات التخصصية الدقيقة) وعددها ستة برامج وذلك بعد أن اجتازوا الدراسات العليا بنجاح.

وأشاد الشيخ باسل الصباح بانجازات معهد الكويت للاختصاصات الطبية في التطوير المستمر لمنظومة التعليم الطبي التخصصي عبر الحصول على الاعتراف المؤسسي والبرامجي من الكلية الملكية للأطباء والجراحين الكندية وتطوير الاداء المهني في مجالات التدريب والامتحانات بما يواكب أحدث المستجدات العالمية.

وأعرب عن تهانيه وتبريكاته للزملاء والزميلات الخريجين متمنيا لهم المزيد من النجاح والتقدم لمواصلة العطاء الانساني والمهني بالعمل بروح الفريق الواحد.

من جهته قال الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية الدكتور ابراهيم هادي في كلمة مماثلة ان المعهد يستهدف في الوقت الحالي زيادة عدد المقاعد الدراسية عبر التوسع بمخاطبة الجامعات الكندية واستقطاب أكبر عدد ممكن منها نظرا للتنافس الشديد في المقاعد الدراسية.

وأضاف هادي أن المعهد يقوم كذلك بالمباحثات مع المجلس الطبي العام وهيئة انكلترا للتعليم الطبي بخصوص تدريب وابتعاث الأطباء الكويتيين الى المملكة المتحدة وتأمين تدريب طبي مقنن بحيث يضمن مخرجات التعليم الطبي كما هو معمول به حاليا في المملكة المتحدة. وذكر أن المعهد سعى الى تنظيم العمل المؤسسي منذ انشائه بغية تحقيق منظومة متكاملة بما يراعي الواجبات المنوطة لكل جهة وفق النظم العالمية وصولا الى حصوله على الاعتراف المؤسسي من قبل الكلية الملكية للأطباء والجراحين الكندية في يونيو 2017.

وأشاد هادي بدعم وزير الصحة للمعهد وحرصه على متابعة أنشطته باستمرار وتذليل كل الصعوبات والمعوقات للوصول به الى أفضل المستويات محليا واقليميا وعالميا.

وأعرب عن اعتزازه وتقديره للخريجين والخريجات لنجاحهم في تحقيق هذا الانجاز وانضمام تلك الكوكبة الاخرى من الخريجين من أبناء الوطن الى منظومة العمل الصحي في البلاد.

