وطن النهار

أعلنت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة في وزارة الصحة ورئيس اللجنة الوطنية الدائمة للايدز د. ماجدة القطان عن بدء التشغيل التجريبي لعيادة الفحص الطوعي والمشورة، والتي توفر خدمة فحص فيروس نقص المناعة البشري «الايدز» بسرية تامة وتقدم نتائج فورية للمراجعين.

وذكرت في تصريح صحافي ان العيادة ثمرة تنسيق طويل مع الجهات المعنية لتؤكد التزام الكويت بتطبيق التوصيات العالمية التي تسهم في مكافحة فيروس الايدز وخفض عدد الاصابات الجديدة به وتحقيق الأهداف الانمائية الأممية، مؤكدة العزم حاليا على تحقيق جميع الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الايدز في دولة الكويت».

وأوضحت ان هذه العيادة التي تقع في حوادث مستشفى الأمراض السارية (مبنى الطب الاسلامي) تعمل على مدار الساعة و ترتكز على مبدأ السرية، اذ لا يتم طلب أي معلومات أو بيانات عن المراجع، كما أن الفحص طوعي ولا يترتب عليه أي مسؤوليات تجاه المراجع».

وعن دقة الفحص قالت القطان: نسبة دقة الفحص عالية جدا وتصل الى 99.9 في المئة اذا أجري الفحص بعد وقت كاف من التعرض لخطر الاصابة، كما أن الفحص السريع المستخدم في العيادة معتمد من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، ومنظمة الصحة العالمية».

وعن الخدمات التي تقدمها العيادة، أفادت القطان «ان دور العيادة لايقتصر على فحص فيروس نقص المناعة فحسب، بل اسداء خدمات المشورة حول الفيروس والأمراض المنقولة جنسيا وطرق الوقاية منها، ودراسة احتماليات الاصابة والكشف عن نتائج الاختبار، كما أنه بامكان المراجع الحصول على المعلومات عن طريق المطبوعات المتوفرة، أو زيارة موقع اللجنة الوطنية لمكافحة الايدز على الانترنت، ونعمل حاليا على اتاحة خيار معرفة نتيجة الفحص الكترونيا».

واشارت الى انه سيتم تقييم أداء العيادة خلال الفترة القادمة، وان استدعت الحاجة فسيتم التوسع في انشاء مثل تلك العيادات مستقبلا.

