وطن النهار

أعلنت رئيس مركز الامراض الوراثية د. ليلى بستكي عن انطلاق المؤتمر العالمي السابع للأمراض الوراثية تحت رعاية وزير الصحة د. باسل الصباح خلال الفترة من 12 - 14 فبراير في قاعة سلوى صباح الاحمد الساعة 9 صباحا.

وقالت بستكي في تصريح صحافي بهذه المناسبة: إن المؤتمر يهدف الى زيادة الوعي الطبي بأهمية الوراثة، خاصة الوراثة الطبية، والتي تدخل الان في جميع التخصصات، موضحة ان الفئة المستهدفة في المؤتمر هم اطباء الاطفال والنساء والولادة والمختبرات والقلب وغيرهم من التخصصات الطبية الدقيقة. وذكرت ان المؤتمر يضم 41 محاضراً، منهم 20 من الخارج، و 21 محاضراً محلياً في 11 جلسة على مدار 3 ايام، مبينة ان المؤتمر يركز في محاضراته على اهمية الفحص قبل الزواج، وضرورة ابلاغ مقدمي الخدمة عن اي امراض وراثية لدى العائلة، بحيث ان الافصاح عن هذه الامور يؤدي الى تقديم الخدمة بالشكل الصحيح، ويتم تحويل الطرفين المقبلين على الزواج الى مركز الامراض الوراثية.

واضافت: سيشمل المؤتمر تقديم محاضرات عن فحص البويضة الملقحة قبل الانغراس في الرحم وهي خدمة جديدة بدأ مركز الامراض الوراثية مع وحدة الأجنة في مستشفى الولادة عملها وتمت بحمد الله، علما بأن المؤتمر يشمل الكثير من المحاضرات الاخرى عن معرفة الجينات وتأثيرها في العلاج الشخصي للمرضى.

