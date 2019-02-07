وطن النهار

جدد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الاحمد الحمود تأكيده على سلامة الهواء في الكويت على الرغم من ارتفاع معدلات بعض الملوثات بسبب الغبار العالق لافتا الى أن الهيئة على تواصل دائم مع المواطنين والمقيمين عبر منصاتها وعبر وسائل الاعلام لابلاغهم بكل جديد في هذا الشأن.

وقال الأحمد في تصريح صحافي إن الكويت تأمل الوصول الى مبان خضراء تسهم في تحسين الأوضاع البيئية بشكل كامل مشيدا بالوعي في المؤسسات الاستشارية في البلاد لانشاء مبان صديقة للبيئة لافتا الى أن مطار T2 في الكويت سيكون موائماً لأخذ الموافقة البيئية العالمية للمباني الخضراء.

وأكد دعم الهيئة لهذه المشاريع مشيرا الى انها تقوم بدراسة المردود البيئي والاجتماعي والموافقة عليها، مشيدا باستخدام الخلايا الضوئية في المبنى الجديد للمطار ما يوفر 9% من كهرباء المطار مشيرا الى أن استخدام الطاقات المتجددة سيقلل من التأثيرات السلبية لمحطات توليد الكهرباء ما سيسهم بايجاد بيئة أفضل.

ولفت الى أهمية الزراعات الخضراء لزيادة نسب الأوكسجين في الهواء.

وحول زيادة عدد المحطات الخاصة برصد الهواء قال الأحمد ان هناك 15 محطة في مختلف مناطق الكويت تسعى الهيئة لزيادتها الى اضافة 15 محطة أخرى بالاضافة الى التعاون مع محطات نفط الكويت لزيادة مجال التغطية في الدولة.

وحول ما يتعلق بانفلونزا الطيور والتعامل مع المصابة منها في حال وجدت قال الأحمد ان الهيئة العامة للزراعة تقوم بدورها على أكمل وجه في هذا المجال بالتعاون مع وزارة الصحة وبلدية الكويت والدفاع المدني.

بدوره أكد السفير الأميركي لورانس سيلفرمان على هامش مشاركته في الحفل أنه فخور بهذه المشاركة الخاصة بالمطار الجديد في الكويت مشيدا بالتصميم وبالعمل المميز الذي سيضع الكويت على الخارطة في هذا الشأن لافتا الى أن الكويت تستحق هذا العمل وهذا النوع من المطارات التي يجب أن تكون موجودة في دولة تهتم بالتنمية.

وأشاد بالجهود القائمة في ذلك المبنى الذي صمم ليكون صديقا للبيئة وكذلك عبر اعادة تدوير المخلفات الانشائية الصادرة عنه وهذا تطور كبير في رصيد الكويت في مجال حماية البيئة.

وحول اختلاف المؤشرات حول سلامة الهواء ما بين الهيئة العامة للبيئة والسفارة الأميركية قال سيلفرمان ان هذا العمل يتم في جميع الدول وأن السفارة تقيس المؤشرات وفق رؤيتها وتنشرها للعامة لافتا الى أن الجميع في الكويت يعمل بهدف الوصول الى بيئة أكثر حماية.

وحول زيارة وزير الخارجية بومبيو الى الكويت قال بأنه سيتم تحديدها في وقت قريب بعد اعتذار الوزير بسبب ظروف عائلية عن زيارته في يناير الماضي، لافتا على أنه سيتم خلال الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات خاصة في مجال الأمن السيبراني، مضيفا بشأن اجتماعه بنائب وزير الخارجية خالد الجارالله قبل يومين أنه تمت مناقشة ترتيبات زيارة بومبيو بالاضافة الى العديد من القضايا الاقليمية المتعلقة باليمن وسورية والعراق.

وعن معلوماته بفحوى الرسالة التي بعثها سمو أمير البلاد للملك سلمان بن عبد العزيز قال بأن لا معلومات لديه حولها وان كانت حول القضية الخليجية مؤكدا دعم الولايات المتحدة لخليج موحد وقوي قادر على مواجهة التحديات في المنطقة، متمنيا رؤية الحل في أقرب وقت ممكن.

