وطن النهار

أكد المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان شهاب الدين حرص المؤسسة على ايلاء الدراسات والمبادرات البيئية اهتماما كبيرا ضمن خطتها الاستراتيجية 2017-2021، وذلك من خلال دعمها للعديد من المشاريع ذات الصلة بالحفاظ على البيئة وصون مواردها.

جاء ذلك في كلمة للدكتور شهاب الدين في حفل استضافته المؤسسة بمناسبة توقيع عقدَيـْن لمشروعين بحثيَيْن للهيئة العامة للبيئة مولتهما المؤسسة وينفذهما معهد الكويت للأبحاث العلمية، أولهما بعنوان «ادارة مخاطر الرمال الزاحفة وتآكل الشواطئ في الساحل الشمالي لجون الكويت (بمنطقة غضي)»، والآخر بعنوان «تطوير خطة التنفيذ الوطنية الكويتية بشأن اتفاقية استوكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة».

وقال ان المؤسسة تمول هذين المشروعين البحثيين المهمين لدولة الكويت باعتبارهما من الأولويات الوطنية، مضيفاً ان المؤسسة مولت في السنوات الخمس الأخيرة 35 مشروعا ودراسة بيئية بقيمة بلغت نحو مليوني دينار ركزت على عدد من الموضوعات البيئة لاسيما التصحر وجودة الهواء وتلوث المياه والصحة البيئية والتنوع الحيوي.

وأوضح أن موضوعي هذين المشروعين هما ضمن مواضيع التحديات البيئية التي تواجهها الكويت وتحتاج الى دراسات بحثية لمعالجتها والتصدي لها مبينا أن المشروع الأول يهدف الى تقييم المخاطر في الساحل الشمالي لجون الكويت لحماية المنشآت المزمع اقامتها في تلك المنطقة نظراً لوجود نشاطات ريحية ومائية فيها فضلا عن حياة فطرية عامرة. وأضاف أن المشروع الثاني يهدف الى تقييم شامل للملوثات العضوية الثابتة والمدرجة ضمن اتفاقية استوكهولم ووضع خطط وطنية لتنفيذها مشيرا الى أن هذه الاتفاقية هي معاهدة بيئية دولية وقعت عام 2001 وتهدف الى التخلص أو الحد من انتاج واستخدام الملوثات العضوية الثابتة. واكد حرص مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على تعزيز التعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص وذلك ضمن استراتيجيتها الحالية 2017 2021، التي تركز على ثلاثة أهداف رئيسية، هي المساهمة في نشر الثقافة العلمية، ودعم بناء القدرات البحثية الوطنية وتوجيهها نحو أولويات التنمية، والمساهمة في خلق بيئة حاضنة ومحفزة على الابتكار على مستوى الأفراد والشركات.

