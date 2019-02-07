وطن النهار

شارك مدير ادارة الرقابة على الأداء بالندب ورئيس لجنة البيئة للأربوساي عادل الكوت في الاجتماع الثالث للجنة الرقابة البيئية للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الأربوساي» برئاسة برئاسة ديوان المحاسبة الكويتي وذلك خلال الفترة من 28 وحتى 31 يناير الماضي بالجمهورية التونسية، وذلك بمشاركة عدة أجهزة رقابية عربية وهي ديوان المحاسبة من المملكة الأردنية الهاشمية وديوان الرقابة المالية الاتحادي من جمهورية العراق وجهاز الرقابة المالية والادارية للدولة من سلطنة عمان والجهاز المركزي للمحاسبات من جمهورية مصر العربية ومحكمة الحسابات من الجمهورية الاسلامية الموريتانية.

وقال الكوت: إن الاجتماع تضمن عرض كل من تقرير كفاءة وفاعلية أداء الجهات المعنية لمكافحة التصحر، ومكافحة التصحر، وعرض الاطار العام للتقرير السنوي للجنة الرقابة البيئية، بالاضافة الى عرض مشاركة الفريق في أعمال مجموعة عمل الانتوساي لمراجعة البيئة.

وأضاف أن الاجتماع اشتمل على مناقشة: ندوة (اجراءات المراجعة المشتركة التعاونية «المعيار 5140»)، والمقترح الخاص بمهمة الرقابة التعاونية في مجالات البيئة من خطة التنمية المستدامة 2030، بالاضافة الى كيفية الاستفادة القصوى من التقارير البيئية للجنة في الأجهزة الرقابية التابعة لكل جهاز. الى ذلك يستضيف ديوان المحاسبة رئيس غرفة الحسابات بجمهورية أذربيجان فوجار جولمامادوف والوفد المرافق له، وذلك في زيارة رسمية للديوان خلال الفترة من 12 الى 13 فبراير الحالي بهدف توسيع أفق ومجالات التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية، بالاضافة الى تبادل الخبرات والتجارب في مجال الرقابة والتدقيق، وبحث آليات وسبل تطوير المهارات المهنية، وذلك من خلال تجديد توقيع اتفاقية التعاون الثنائية بين كلا الجهازين واعداد خطة عمل للسنوات 2020-2023. وقالت المراقبة بادارة التدريب والعلاقات الدولية هبة العوضي أن برنامج الزيارة سيتضمن تقديم مجموعة من العروض التقديمية من قبل ديوان المحاسبة، حيث تشتمل العروض على موضوعات حول نظام ادارة التدقيق المعمول به في الديوان، وكذلك عرض تقديمي حول خطة التدريب السنوية لديوان المحاسبة. وأضافت أن جدول أعمال الزيارة يشتمل على عرض تقديمي يتناول دور تكنولوجيا المعلومات في عملية التدقيق، وعرض مرئي لفريق عمل نشر الثقافة المعرفية، بالاضافة الى عرض تقديمي حول تقرير المواطن 2018. وأفادت العوضي بأن الوفد الزائر سيستعرض عرضا تقديميا حول غرفة الحسابات بجمهورية أذربيجان والأنشطة والعمليات التي تم عقدها، بالاضافة الى التعاون الرقابي مع الاتحاد الأوروبي ومشروع التوأمة الذي يعقد في غرفة الحسابات وتغطية لعناصره.

وأكدت في الختام أن علاقة ديوان المحاسبة بغرفة الحسابات بجمهورية أذربيجان تعد علاقة وثيقة بدأت منذ توقيعهما لاتفاقية التعاون الثنائية عام 2006 بهدف تعزيز علاقات الانتفاع المتبادل، وتطبيقا لأهداف ومبادئ المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا (الانتوساي) والمنظمة الآسيوية لأجهزة الرقابة العليا (الأسوساي) وانطلاقا من الرغبة في تعزيز فعالية الرقابة المالية للدولة.

