وطن النهار

أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي القرار الوزاري رقم 17 للعام 2019 والخاص بلائحة معادلات الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج الكويت. وأوضح الوزير العازمي في تصريح صحافي أمس أن صدور اللائحة الأولى لمعادلة الدرجات العلمية هو من أهم إنجازات وزارة التعليم العالي لضبط مخرجات جودة التعليم العالي وتنظيم أسس المعادلة للدرجات العلمية الصادرة من خارج الكويت. وأكد بأن اللائحة وضعت الأسس العامة والشروط المطلوبة لمعادلة الدرجات العلمية والشروط الخاصة بالمؤسسات التعليمية المانحة للدرجات العلمية،مضيفا بان لائحة القرار حددت كذلك اختصاصات لجنة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية والغرض من معادلة الدرجات العلمية. واثنى العازمي على الجهود المبذولة من قبل قطاع البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية والقطاع القانوني بقيادة وكيل وزارة التعليم العالي لدراسة جميع القرارات المنظمة لمعادلة الشهادات العلمية منذ تأسيس الوزارة وحتى تاريخه. ولفت الى انه يتم إعداد اللائحة بما يتواءم وأحدث المستجدات من البرامج التعليمية مع مراعاة ضمان جودة مخرجات التعليم العالي تحقيقا للمصلحة العامة لأبنائنا الطلبة وللوطن. وأشار الى أن الوزارة مستمرة في العمل لإصلاح جودة مخرجات التعليم العالي تماشيا مع رؤية صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله 2035 بالاستثمار في رأس مال بشري إبداعي وذلك من خلال تحفيز الطلبة للالتحاق بأفضل الجامعات العالمية مبينا أن هذا أفضل استثمار يخدم مصلحة الوطن وهو الهدف الذي تعمل به الوزارة في مساعيها الحالية.

