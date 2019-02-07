وطن النهار

عقد وكيل وزارة التربية المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط م. ياسين الياسين، اجتماعاً صباح امس مع رئيس لجنة أهالي منطقة الخيران السكنية أنور الزامل وعدد من أهالي المنطقة لمناقشة مشروع مدارس منطقة الخيران السكنية وتحديد موعد انتهائها.

وأكد الياسين، أن العمل جارٍ على صيانة عدد من المدارس، مبينا أن التشغيل يشمل مدرستين مشتركتين، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من جهوزية المشروع بعد اتمام إجراءات الإدارة المالية على أمل أن يكون المشروع جاهز في الفترة القادمة.

من جانب آخر، انطلق صباح امس برنامج سفراء مثمر الوطني، اول الورش التدريبية للمرحلتين المتوسطة والثانوية في مدرسة فاطمة بنت الوليد الثانوية بنات ضمن فعاليات برنامج مثمر الوطني التابع للهيئة العامة للشباب بالتعاون مع وزارة التربية ووزارة الداخلية متمثلة بالشرطة المجتمعية.

