وطن النهار

استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في مكتبه بديوان عام المحافظة، سفيرة جمهورية سيراليون لدى الكويت حاجا إشاتا طوموس، حيث جرى التعارف وتبادل الأحاديث الودية التي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتطرق اللقاء إلى بحث فرص تطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين على مستوى الأنظمة الإدارية المحلية عموماً وعلى صعيد المحافظات على نحو خاص.

وتقدم الخالد في ختام اللقاء بالشكر الي السفيرة حاجا على زيارتها، متمنياً لها التوفيق والنجاح من أجل الدفع بعلاقات الصداقة المشتركة بين البلدين إلى آفاق أرحب.

من جانبها أعربت السفيرة حاجا عن سعادتها وامتنانها لحفاوة استقبال الخالد، معربة عن التقدير البالغ للرعاية التي تحظى بها البعثة الدبلوماسية لبلادها والجالية السيراليونية على الصعيدين الرسمي والشعبي في الكويت.

