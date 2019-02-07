وطن النهار

صرح رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في بلدية الكويت محمد العرادة أنه وخلال مشاركة وفد نقابة العاملين في بلدية الكويت في اجتماع المجلس التنفيذي والأمانة العامة للاتحاد العربي للعاملين بالزراعة والصناعات الغذائية والصيد أخيراً في مدينة بغداد قام الوفد بلقاء رئيس وأعضاء مجلس إدارات النقابة العامة للزراعة والصناعات الغذائية في الجمهورية العراقية والاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين في الجمهورية اللبنانية الاتحاد المهني لعمال التنمية الزراعية والصناعات الغذائية والتبغ في جمهورية سوريا والنقابة العامة للصناعة في جمهورية السودان ونقابة العاملين في الزراعة والصناعات الغذائية في فلسطين، والعديد من المسؤولين في العمل النقابي العربي، وتم عقد العديد من المباحثات التي دار خلالها تبادل الرأي والمناقشات وتبادل المعلومات عن الأوضاع العمالية، ومن خلال تبادل الرأي والمناقشات اتضح أن هناك تفاهماً في الأفكار والآراء بالنسبة للقضايا العمالية بين المنظمات الشقيقة.

