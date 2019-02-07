وطن النهار

أقام المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب بالتعاون مع جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد امسية ثقافية مساء اول امس في مسرح متحف الكويت الوطني حيث حاضر فيها كل من الامين العام للجائزة الدكتور مشاري النعيم والدكتور هاني الهنيدي وشملت محاورها التطرق لمستقبل عمارة المساجد وتصورات لمسجد المستقبل بحضور عدد من المهتمين في العمارة الاسلامية. من جانبه قال الامين العالم لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد الدكتور مشاري النعيم: هدفنا خدمة بيوت الله في كل مكان والجائزة معمارية تسعى لتطوير عمارة المساجد في كل اقطار العالم مشيرا الى ان الجائزة تتطرق الى عدة مجالات ضمن اهتماماتها الاساسية من ضمنها التخطيط الكامل للمسجد والمبنى المحيط به من حدائق ومواقف وغيرها . وأضاف : كما تشمل اهتمامات الجائزة الجوانب التقنية والمياه والطاقة والصوتيات بالاضافة الى خدمة المعاقين والانظمة الامنية والذكية والالكترونية بالاضافة الى مجال الاكسسوارات والامور المكملة للمساجد مثل الحمامات واماكن الاحذية واماكن الوضوء وغيرها من مرافق المساجد . وتابع: ونتداول في الجائزة ايضا جوانب التشغيل والصيانة في المساجد والجانب الشرعي المتعلق المسجد مثل القبل ومكان المصلين ، موضحا ان الجائزة بدات دورتها الاولى في العالم 2011 وكانت في السعودية ومن ثمة دورتها الثانية وشملت دول الخليج والثالثة وهي تشمل جميع الدول ذات الطابع الاسلامي ام الرابعة ستكون لبيوت الله في كل بقاع الارض. وقال النعيم: من خلال تجربتنا اكتشفنا بعض المعوقات والمشاكل في العمارة التقليدية للمساجد في كثير من الدول حيث توجد الصعوبات في التعرف على اساس البنية التحتية فيها لافتا الى ان دول الخليج تنفق الكثير من المال في بناء المساجد لكن القيمة المعمارية فيها فقيرة وتكاد تكون موجودة . واشار النعيم الى وجود حوالي 3 ملايين و600 الف مسجد تحتاج الى تغيير ثقافة العمران ونقلة نوعية لتلك الثقافة في العالم والدورة الثالثة تشمل في قائمتها الطويلة 201 مسجد سيتم اختيار قائمة قصيرة منها تشمل 27 مسجدا ومن ثم يتم اختيار الفائزين لافتا الى ان المطلوب هو تحقيق مرونة اكثر في عملية تصميم المساجد حيث انه لايوجد هناك محددات لشكل ثابت للمساجد . واوضح ان الجائزة تسعى لوضع خرطة طريق لعمارة المساجد في العالم ووضع قواعد للمعلومات وموسوعة شاملة لها .

ومن جانبه تحدث الدكتور هاني الهنيدي حول التصاميم المطروحة لمساجد المستقبل مشيرا الى ان هناك الكثير من الافكار والنماذج يتم عرضها من خلال المشاركين في العالم الاسلامي وهناك امور سوف تتأثر بها العمارة الاسلامية مثل الكمبيوتر والتكنولوجيا وبرامج التصاميم المعروفة .

