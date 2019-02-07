وطن النهار

مواكبة لانطلاق احتفالات الأعياد الوطنية، قالت اللجنة المنظمة في قرية صباح الأحمد التراثية في تصريح صحافي إن القرية ستحتضن اليوم الخميس عدة أنشطة وبرامج ومسابقات وجوائز، وذلك بمناسبة مرور الذكرى الثالثة عشرة على تولي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم في البلاد، ومرور الذكرى الثامنة والخمسين على الاستقلال، والذكرى الثامنة والعشرين على التحرير.

ودعت اللجنة في بيانها المواطنين والمقيمين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي إلى حضور فعاليات القرية خلال أيام الخميس والجمعة والسبت على التوالي، والتي تتضمن العديد من الفعاليات الوطنية والتراثية، بمواكبة من قطاعي الإذاعة والتلفزيون بوزارة الإعلام. وذكرت أن فعاليات القرية التراثية ومهرجان الموروث الشعبي الخليجي يعمل سنويا على إعادة إحياء تراث الآباء والأجداد، وجمع عبق الماضي في رؤية الحاضر، واستحضار الكثير من الأنشطة والحرف القديمة والمشغولات اليدوية، وإبراز التراث الكويتي والخليجي عبر المتاحف التاريخية بالقرية.

وثمنت اللجنة تعاون المؤسسات والجهات الحكومية بينها وزارات الداخلية، الصحة، البلدية، الشباب، وهيئة الرياضة والمطافئ وغيرها من الجهات ذات الصلة، لافتة إلى أن تلك الجهود أثمرت عن إنجاح فعاليات مهرجان الموروث الشعبي الخليجي، وسط كثافة جماهيرية لافتة من أبناء الكويت والخليج.

