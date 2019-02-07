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فيصل الحمود: ترشيد «الكهرباء والماء» مسؤولية الجميع


أكد محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود أن الكهرباء والماء ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها، مشيرا إلى أهمية ترشيد الطاقة والاستخدام الأمثل لها بما يساعد في الحفاظ على هذه المصادر للأجيال القادمة.
وقال الحمود خلال استقباله مدير إدارة كفاءة الطاقة والترشيد بوزارة الكهرباء والماء م. اقبال الطيار وعدد من العاملين بالوزارة بحضور مختار منطقة الأندلس متعب الفجي وفريق مبادرة الأندلس منطقة صديقة للبيئة ومستدامة، انه يجب على جميع المواطنين التعاون مع الدولة في هذا الإطار انطلاقا من المسؤولية المشتركة في المحافظة على هذه الثروات التي تشكل شريان الحياة، ولاسيما المساهمة في خفض الأعباء المالية على الدولة.
وأشاد بجهود إدارة كفاءة الطاقة والترشيد وما يقدمونه من حملات لـ «الترشيد»، والتي أحدثت نتائج ايجابية ملموسة تركت آثارا جيدة، متمنيا الاستمرار في بذل المزيد لتحقيق الأهداف المرجوة والتي من أبرزها خفض استهلاك الكهرباء والماء في الجهات الحكومية ولدى عموم المستهلكين.


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