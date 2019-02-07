وطن النهار

أكد سفير باكستان لدى البلاد غلام دستجير أن النزاع حول جامو وكشمير على أجندة مجلس الأمن منذ عام 1947 وصدرت العديد من القرارات التي أكدت حق شعب كشمير في تقرير مصيره وهذا ما تسعى باكستان إلى تحقيقه من خلال مساندتها لهم ، موضحا أن يوم التضامن مع كشمير للتعبير عن التعاطف مع الشعب الكشميري ومعاناته في الـ 70 عاماً الأخيرة. ولفت دستجير في تصريحات للصحافيين إلى أن الكويت تدعم موقف باكستان في أن كشمير منطقة متنازع عليها ويجب حلها بالطرق السلمية وفق قرارات مجلس الأمن ، داعيا المجتمع الدولي لممارسة ضغوطه لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحل هذه القضية التي طال أمدها. وأشار إلى قوة العلاقات الباكستانية الكويتية والتي تتطور بصفة مستمرة موضحا استمرار مناقشاته مع الجانب الكويتي لحل مشكلة التأشيرات الخاصة بالجالية الباكستانية خصوصا بعد تحسن الوضع الأمني في بلاده بصورة ملحوظة ، موضحاً أن الحكومة الجديدة في باكستان لديها رؤية جديدة لتعزيز الوضع الاقتصادي والتجاري للبلاد من خلال اصلاحات كبيرة وتسهيلات مميزة للمستثمرين العرب والأجانب.

