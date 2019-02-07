loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

دستجير: الكويت تدعم باكستان في نزاعها حول كشمير

سميرة فريمش
مقالات أخرى للكاتب
الخميس 07 فبراير 2019

أكد سفير باكستان لدى البلاد غلام دستجير أن النزاع حول جامو وكشمير على أجندة مجلس الأمن منذ عام 1947 وصدرت العديد من القرارات التي أكدت حق شعب كشمير في تقرير مصيره وهذا ما تسعى باكستان إلى تحقيقه من خلال مساندتها لهم ، موضحا أن يوم التضامن مع كشمير للتعبير عن التعاطف مع الشعب الكشميري ومعاناته في الـ 70 عاماً الأخيرة. ولفت دستجير في تصريحات للصحافيين إلى أن الكويت تدعم موقف باكستان في أن كشمير منطقة متنازع عليها ويجب حلها بالطرق السلمية وفق قرارات مجلس الأمن ، داعيا المجتمع الدولي لممارسة ضغوطه لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحل هذه القضية التي طال أمدها. وأشار إلى قوة العلاقات الباكستانية الكويتية والتي تتطور بصفة مستمرة موضحا استمرار مناقشاته مع الجانب الكويتي لحل مشكلة التأشيرات الخاصة بالجالية الباكستانية خصوصا بعد تحسن الوضع الأمني في بلاده بصورة ملحوظة ، موضحاً أن الحكومة الجديدة في باكستان لديها رؤية جديدة لتعزيز الوضع الاقتصادي والتجاري للبلاد من خلال اصلاحات كبيرة وتسهيلات مميزة للمستثمرين العرب والأجانب.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة