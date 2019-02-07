وطن النهار

قال رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي، إنه إيماناً من المجلس البلدي قمنا بالحضور ميدانياً والوقوف على المشاريع بشكل مباشر، مؤكدا انه ما تم النظر اليه هو عمل مشرف لاسيما ان الجسر حاليا شبه مكتمل والمتبقي جزء من التشطيبات البسيطة للانتهاء منه بشكل كلي.

وأوضح العتيبي في تصريح صحافي عقب جولة له في مشروع جسر جابر امس انه عاصر هذا المشروع منذ ايام المجلس البلدي في عام 2014، لافتا أنه شاهد بدايات تنفيذ الجسر من عملية الحفر الى ان تم تنفيذه بالشكل المتكامل، لاسيما اننا خلال الثلاث سنوات الماضية شهدت الدولة مشاريع التنمية التي بدأت تتوالى واحدا بعد الاخر من مستشفيات وطرق وجسور، خاصة ان جسر الشيخ جابر مشروع جبار يشكل رقما عالميا للكويت من ناحية التصميم وطول الجسر والجزر الاصطناعية التي ستكون على مدى الجسر.

وأشار العتيبي الى أن هذه السنة تعتبر فال خير للدولة، لاسيما اننا على مشارف الاعياد الوطنية، مشيدا بجهود القائمين على المشروع من شركات وافراد ومهندسين وباحثين، آملا بافتتاح الجسر في اقرب وقت ممكن.

وأكد العتيبي ان المجلس البلدي داعم لكل المشاريع في الدولة، خاصة ان اعضاء البلدي في عام 2014 كان يقف ميدانيا لتوفير متطلبات الجسر من محطات وخلاطات من اجل البناء، لافتا الى حرص المجلس البلدي على المشاريع الكبرى وتنفيذها بالشكل الحضاري.. خاصة ان هذه المشاريع وولادتها تتطلب تراخيص نهائية منه وهذا ماكنا نعمله لانه يعتبر عنصراً اساسياً من عناصر التنمية في الدولة

بدورها كشفت المدير العام للهيئة بالانابة م.سهى اشكناني ان الجسر يعد رابع أطول جسر بحري في العالم، حيث يمثل احد المشاريع التنموية الكبرى في البلاد والذي يربط ميناء الشويخ بمدينة الصبية شمالا وفق احدث المواصفات والمعايير والمقاييس العالمية.

وأضافت اشكناني ان طول الجسر يبلغ 36 كيلو متراً ويمثل حلا ناجعا لمشكلة الاختناقات المرورية وتسهيل حركة السير واختصار للوقت والمسافة، حيث تقوم على تنفيذه شركة هونداي العالمية بالتحالف مع شركة المجموعة المشتركة.

وقالت اشكناني ان المشروع يشتمل على جزيرتين صناعيتين فيها الكثير من المباني الخدمية والحكومية، موضحة ان المشروع يحتوي ايضا على جسر بحري اخر مرتبط في وصلة الدوحة يبلغ طوله 14.2 كيلو متراً.

وأعربت اشكناني عن سعادتها في ان يفتتح الجسر تزامنا مع الاعياد الوطنية، موضحة ان نسبة انجاز المشروع بلغت 99.2%، حيث تم الانتهاء من معظم الاعمال المطلوبة.

ومن جانبه قال رئيس لجنة العاصمة في المجلس البلدي د.حسن كمال ان مشروع جسر جابر يعد مشروعا حيويا يربط مدينة الكويت في المنطقة الشمالية والتي ستشهد العديد من المشاريع التنموية ابرزها مدينة الحرير والجزر.

وذكر كمال ان المشروع يعد احد المقومات الاساسية لخدمة هذه المشروعات، معربا عن سعادته ان تشهد الكويت افتتاح الجسر قريبا والذي انجز بحسب البرنامج الزمني.

وقال عضو المجلس البلدي احمد هديان تشرفت برفقة رئيس المجلس الزملاء واعضاء البلدي بزيارة جسر الشيخ جابر صباح أمس، حيث تم الاطلاع على اخر التطورات المتعلقة في الجسر.

واوضح هديان ان جسر الشيخ جابر يعتبر مفخرة للكويت خاصة انه من المشاريع العالمية لاسيما انه يبلغ 36 كيلو متراً، مؤكدا تصريحات المسؤولين في المشروع واوضحوا انه سيتم افتتاحه في القريب العاجل.

