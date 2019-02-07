وطن النهار

قام المهندس فيصل النعمان احد المهندسين المشرفين في متابعة جسر الشيخ جابر بتقديم شرح مفصل لأعضاء البلدي وعن الخطوات النهائية للانتهاء من المشروع، كما قامت المهندسة امنة الفيلكاوي بالتحدث حول «انشاء الجسر» والمهندس علي جاسم باباجان حول «الجزر الصناعية والصرف الصحي» والمهندسة دلال الرويح حول «الكهرباء والانظمة المرورية» والمهندسة الاء دشتي عن البيئة والصيانة والمهندس ابراهيم الجليجل عن «مجسم المشروع والجسر الرئيس وطرق تركيب القطع الخرسانية».

شكر خاص لطاقم العلاقات العامة في المجلس البلدي إيمان الكندري، رفيدة، شيخة، هيا، وعدد من سكرتارية النواب بتسهيل مهمة الصحافة سكرتير الاستاذة مها البغلي الاستاذ عبد الوهاب وسكرتير الدكتور حسن كمال الاستاذ حسن. قام الاعضاء بأخذ لقطات تصويرية خلال الجولة في الجسر، وكان من ضمن الجولة رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي، نائب الرئيس عبدالله المحري، رئيس الفنية عبد العزيز المعجل، رئيس لجنة العاصمة الدكتور حسن كمال، رئيسة لجنة البيئة مها البغلي، رئيس لجنة الجهراء احمد هديان، رئيس لجنة المهن الهندسية المهندس عبد السلام الرندي.

