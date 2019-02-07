وطن النهار

تفقد السفير الصيني لدى الكويت «لي مينغ قانغ» أعمال مشروع العقد الثاني لمدينة المطلاع السكنية امس الاول والذي تنفذه احدى أكبر شركات الحكومية الصينية بهدف انجاز 18519 قسيمة سكنية بحضور الممثل التجاري للحكومة الصينية في البلاد «تشنغ يونغرو» والوكيل المحلي للشركة م.رياض الغريب وممثلين عن الشركة.

وشارك «قانغ» على هامش جولته في المشروع عمالة بلاده مناسبة احتفالات «الربيع» التي تعتبر ذكرى سنوية مهمة للصينيين مشيدا بالجهود المبذولة والرامية لتنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني والالتزام بالارشادات والتعليمات الصادرة عن قيادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

واعتبر «قانغ» خلال حديثه مع العاملين وممثلي الشركة ان الجهود الحكومية التي تبذلها الصين في تنفيذ المشاريع التنموية في الكويت ومن ضمنها المطلاع خطوة حقيقية لتعميق الشراكة بين البلدين وتعزيزها مقدما في الوقت نفسه التهاني والتبريكات للكويت قيادة وشعبا بمناسبة الأعياد الوطنية.

الى ذلك أثنى وكيل الشركة الصينية في الكويت م.رياض الغريب على جهود وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الأشغال د.جنان بوشهري ومدير عام «السكنية» م.بدر الوقيان والوكيل المساعد لشؤون التنفيذ م.علي الحبيل ومهندس المشروع المقيم راشد العنزي في دعم المشروع وتذليل المعوقات التي تواجهه وصولا الى تحقيق نتائج أكبر بالتعاون مع جميع الأطراف.

وقال الغريب في تصريح صحافي على هامش الجولة أن الشركة تعمل ليلا ونهارا للوفاء بتعهدات بلادها لإنجاز احد اكبر المشاريع التنموية الكويتية وأنها تكافح جميع المعوقات والعراقيل التي تواجه التنفيذ بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأضاف أن العقود في مدينة المطلاع ولاسيما «الثاني» يحتاج المزيد من الجهود الحكومية والتعاون لتذليل المصاعب العالقة، ولاسيما أن الأعمال الموقعية تحتاج الآن مضاعفة اعداد العمالة والآليات الأمر الذي يحتاج تسهيلات من بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة وصولا الى زيادة الانتاجية وتسليم بعض القطاعات بدءا من ابريل المقبل.

