وطن النهار

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأنه طبقا لقرار وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة جنان بوشهري ستقوم المؤسسة باعادة صرف بدل الايجار للمواطنين الذين تم ايقافه عنهم استنادا لقرار سابق بسبب عدم تقدمهم للتخصيص ودخول القرعة على أي من البدائل السكنية التي طرحتها المؤسسة وكانت أولوية طلباتهم حتى ديسمبر من العام 1997 وما قبل، على أن يتم صرف بدل الايجار عند اعادة التخصيص ودخول قرعة التوزيع لأي من المشاريع الاسكانية.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة م.ابراهيم الناشي بأنه من المقرر اعادة صرف بدل الايجار اعتبارا من شهر مارس المقبل وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية هذا الشهر.

كما أضاف بأن القرار الوزاري تضمن كذلك تقسيط مبالغ كلفة البنية التحتية المستحقة على أصحاب القسائم الذين تنطبق عليهم الاحكام الواردة في مواد القانون رقم 27 لسنة 1995 بشأن كلفة تنفيذ البنية الأساسية قياسا بالفترة ما بين تاريخ تقديم الطلب الاسكاني وتاريخ التسليم الفعلي للقسيمة، مشيرا الى أن المؤسسة تقوم حاليا بالتنسيق مع بنك الائتمان الكويتي لتقسيط تلك المبالغ دون أي زيادة على المبلغ الحالي للقسط المستحق لبنك الائتمان الكويتي عن قرض البناء، واسترداد المبالغ التي تم خصمها من دفعات القرض لصالح المواطنين وتقسيطها بذات الآلية لمن نصت عليهم احكام القانون، ويأتي ذلك في اطار النهج الذي تتبعه المؤسسة حالياً بالحرص على كل ما من شأنه التخفيف والتيسير ورفع العبء المالي على المواطنين مستحقي الرعاية السكنية.

