loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«السكنية»: إعادة صرف بدل الإيجار اعتباراً من مارس المقبل

علي الفرحان
مقالات أخرى للكاتب
الخميس 07 فبراير 2019

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأنه طبقا لقرار وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة جنان بوشهري ستقوم المؤسسة باعادة صرف بدل الايجار للمواطنين الذين تم ايقافه عنهم استنادا لقرار سابق بسبب عدم تقدمهم للتخصيص ودخول القرعة على أي من البدائل السكنية التي طرحتها المؤسسة وكانت أولوية طلباتهم حتى ديسمبر من العام 1997 وما قبل، على أن يتم صرف بدل الايجار عند اعادة التخصيص ودخول قرعة التوزيع لأي من المشاريع الاسكانية.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة م.ابراهيم الناشي بأنه من المقرر اعادة صرف بدل الايجار اعتبارا من شهر مارس المقبل وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية هذا الشهر.
كما أضاف بأن القرار الوزاري تضمن كذلك تقسيط مبالغ كلفة البنية التحتية المستحقة على أصحاب القسائم الذين تنطبق عليهم الاحكام الواردة في مواد القانون رقم 27 لسنة 1995 بشأن كلفة تنفيذ البنية الأساسية قياسا بالفترة ما بين تاريخ تقديم الطلب الاسكاني وتاريخ التسليم الفعلي للقسيمة، مشيرا الى أن المؤسسة تقوم حاليا بالتنسيق مع بنك الائتمان الكويتي لتقسيط تلك المبالغ دون أي زيادة على المبلغ الحالي للقسط المستحق لبنك الائتمان الكويتي عن قرض البناء، واسترداد المبالغ التي تم خصمها من دفعات القرض لصالح المواطنين وتقسيطها بذات الآلية لمن نصت عليهم احكام القانون، ويأتي ذلك في اطار النهج الذي تتبعه المؤسسة حالياً بالحرص على كل ما من شأنه التخفيف والتيسير ورفع العبء المالي على المواطنين مستحقي الرعاية السكنية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة