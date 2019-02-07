وطن النهار

أكد وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، أهمية توثيق الأعمال الانسانية التي تقوم بها الكويت ومؤسسات العمل الخيري، لافتا الى أن الكويت بلد الانسانية وسمو أميرها قائد العمل الانساني تعلمنا منه أن نسير على نهجه في هذا المجال وبالتالي نحن بحاجة الى توثيق كل ما تقوم به الكويت من جهود ومساعدات انسانية على المستوى الرسمي أو الشعبي أو المجتمع المدني.

وأثنى الخراز خلال استقباله رئيس مركز «فنار» د.خالد الشطي، على الدور الذي يقوم به مركز «فنار» وجهود القائمين عليه ومبادرتهم في حفظ أعمال الكويت الانسانية الموجهة للداخل والخارج وتأريخها، مؤكدا أن دورهم ليس بالهين ويحتاج الى تضافر الجهود للاضطلاع به.

وأعرب الخراز عن فخره بجميع مؤسسات العمل الخيري والتطوعي الكويتية لما لها من بصمة واضحة وثرية في رفع راية الكويت عالية بين الأمم بعد سعيها الدائم في تقديم مساعداتها في أقصى بقاع الأرض من باب مسؤوليتها وواجبها الانساني، متمنيا التوفيق للقائمين على مركز «فنار».

