وطن النهار

وافق مجلس الأمة أمس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الذي انتهى بعدم دستورية الاستجواب المقدم إلى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بصفته من النائب شعيب المويزري ورفعه من جدول أعمال المجلس.

وأظهرت نتيجة التصويت على تقرير اللجنة (التشريعية) البرلمانية الذي انتهى بعدم دستورية الاستجواب موافقة 41 عضوا وعدم موافقة 16 عضوا فيما لم يدل ثلاثة أعضاء بأصواتهم من اجمالي الحضور البالغ عددهم 60 عضوا.

وجاءت هذه النتيجة بعد انتقال المجلس إلى مناقشة بند تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن مدى دستورية موضوع الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء من النائب شعيب المويزري المتعلق بـ «فشل وزارات الدولة وإداراتها في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات».

وتحدث في هذا البند النائبان د. عبدالكريم الكندري ورياض العدساني معارضين لتقرير اللجنة (التشريعية) البرلمانية الذي انتهى بعدم دستورية الاستجواب في حين تحدث النائبان صفاء الهاشم وسعدون العتيبي مؤيدين للتقرير.

وكان مجلس الأمة وافق في جلسته بتاريخ 27 نوفمبر الماضي على إحالة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء المتعلق في «فشل وزارات الدولة وإداراتها في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات» إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية. وانتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بعد المناقشة وتبادل الآراء إلى عدم دستورية الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء. ورأت اللجنة في تقريرها أن الاستجواب مخالف للمواد رقم (100) و(123) و(127) من الدستور فيما قصدت أو فسرت مبينة أن محور الاستجواب تناول «أعمال تنفيذية تدخل في صميم العمل التنفيذي لبعض الوزارات.

ورفض المجلس في الجلسة ذاتها توصيات لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بإلغاء قرار دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.

جاء ذلك اثر تصويت المجلس على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة عن تكليف المجلس لها بإعداد تقرير بشأن موضوع قرار الدمج والنقل حيث أسفرت نتيجة التصويت عن عدم موافقة المجلس على هذه التوصيات.

وأظهرت نتيجة التصويت عدم موافقة 25 عضوا وموافقة 20 عضوا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 45 عضوا.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته التكميلية إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن تكليف المجلس لها بإعداد تقرير بشأن موضوع قرار دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج (إعادة الهيكلة) إلى (هيئة القوى العاملة).

ووافق المجلس في المداولة الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن مد ميعاد الطعن بالتمييز إلى 60 يوما.

وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في المداولة الأولى والثانية بموافقة اجمالي الحضور وعددهم 59 عضوا.

وكان مجلس الأمة قد بدأ جلسته التكميلية بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (153) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ونصت المادة الأولى من الاقتراح بقانون على التالي «يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (153) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه بالنص التالي: ميعاد الطعن بالتمييز 60 يوما».

وعزت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون تعديل المادة (153) من القانون إلى أخذ الأحكام التي تصدرها محكمة الاستئناف وقتا طويلا في طبعها ومراجعتها واتخاذ الإجراءات لتسليمها إلى الخصوم.

وذكرت ان ميعاد الطعن بالتمييز (30 يوما) وقت قصير لا يتيح لمن صدر الحكم ضده الحصول على صورة من الحكم لدراسته واتخاذ إجراءات الطعن فيه بطريق التمييز. وفيما يلي تفاصيل الجلسة افتتح رئيس المجلس الجلسة في التاسعة والنصف صباحا، وتلا الامين العام اسماء الحضور، وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية.

الرومي: نحن مجلس عمله الاساسي تشريع ورقابة، وهذا الاقتراح انا تقدمت به في مارس 2017، وهو على جدول الاعمال منذ نوفمبر 2011، الان انظر بطء الانجاز رغم ان القانون من مادة واحدة، وان كنا نود الاسراع بالتشريع علينا الالتزام باجتماعات اللجان ثانيا حين تدرج على جدول الاعمال علينا الاسراع بنقاشها، ولكون بعض المقترحات مجردة من الشعبية فلا يوليها النواب اهتماما، وهذا القانون يزيد فترة الطعن بالتمييز من 30 يوما الى 60 يوما، وهذا ليس تأخيرا للعدالة انما محاكم التمييز هي محاكم وقاية، كما ان الدولة عاجزة عن طباعة الحكم في ظرف اسبوعين، ويا وزير العدل نحن على ثقة بك عليك حل مسألة الطباعة وهذا الامر ما حدا بنا لتقديم هذا التعديل، ولولا هذه المشكلة لما احتجنا التعديل، وهل طلبتم ميزانية لتوفير طباعين او اجهزة رغم اننا دولة غنية وتتوفر فيها اجهزة التكنولوجيا، ومعيار العدالة في هذه الحالة يكون سلبيا امام دول العالم، ومن المعيب الا يطبع الحكم الا بعد شهور.

الدمخي: يجب ان نتطور الى خاصية مراسلة المواطنين بالاحكام القضائية عبر الايميل الالكتروني طبقا للرقم المدني، ومن غير المقبول عدم حل عقبة طباعة الاحكام، لافتا الى اهمية التعديل التشريعي اليوم، لحل الكثير من العقبات.

الدلال: هذا قانون مستحق لتنظيم الاجراءات القضائية، وهذه المدة نحتاجها لان طباعة احكام الاستئناف تأتي متأخرة وتعطل اعمال التمييز.

الشاهين: هذا القانون ايجابي، وايضا نتمنى ان نحقق في هذه السنة تقدما في اصلاحات للقطاع القضائي، مثل الاستقلال المالي والاداري للقضاء، وتكويت القضاء.

عبدالصمد: من الخطر السكوت على أنه لا حكم بعد قضاء التمييز، والوضع الحالي يعيق العدالة لان يرسخ الحكم رغم صدور ما ينافي الحقيقة، وفي الصيف الماضي وعد النائب العام ادراج درجة تقاض جديدة بعد التمييز في حال صدور معلومات تتعارض مع حكم التمييز، وهذا بالفعل ترسيخ للعدالة، ونتمنى من الحكومة الاستعجال بتقديم مثل هذا التعديل، وهناك ظروف قد تعرض احكام التمييز للاخطاء خاصة تأثيرات الرأي العام على الاحكام، وهناك قوانين مهمة يجب استصدارها مثل مخاصمة القضاء، وحتى الان هذا الامر منسي وكنا على وشك اصداره في مجلس سابق، وانا واثق ان هذا القانون محل اتفاق نيابي وقضائي، وهذا لا يعني طعنا في القضاء، انما الممارسات تظهر الثغرات التي يواجهها القضاء.

عبدالكريم الكندري: ظاهر الغاية التشريعية هي زيادة الضمانات في الطعن بالاحكام لان محكمة التمييز هي آخر درجات التقاضي، وهناك رأيان متعارضان، فقد يكون طرف يتحرى فوات فرصة الطعن بالتمييز على الطرف الاخر، اما الطرف الاخر فقد يحتاج مدة اطول للطعن، والمسألة يمكن حلها من خلال اختصار الدورة المستندية للقضاء، اما ما بعد حكم التمييز في حال صدور معلومات تعيب حكم التمييز فهو رأي وجيه، ولذا جاء مني اقتراح اعادة التماس النظر في حكم التمييز، وهذا امر معمول به في دول العالم ولكننا في الكويت نعاني من فراغ تشريعي، وهذا الامر موجود في اللجنة التشريعية، وفي حال اكتشاف اخطاء بالحكم يجوز الطعن من جديد وفتح القضية، وهذه الدرجة موجودة في الاحكام الادارية والتجارية انما القضايا الجنائية تعاني منه الفراغ التشريعي.

خليل ابل (مقرر): ما اثار النائبين عبدالصمد والكندري موضوعان موجودان لدينا، وسوف ننظر بهما فور انهاء موضوع ما نحن منشغلون به حاليا، وهذه الحزمة من القوانين اولوية لدينا وهناك اختلاف على المدد والاجراءات ويمكن حلها رغم اتفاقنا مع الحكومة على الفكرة والمضمون.

عبدالصمد: كان على الحكومة تقديم مشروع بقانون لحل كل مسائل الاختلاف.

ابل: نحن لسنا بحاجة الى المشروع الحكومي فلدينا قرابة 6 اقتراحات وبوسعنا انجاز التقرير.

عبدالصمد: هناك فرق بين ما تطرح من كفاية الاقتراحات وتقدم الحكومة بمشروع، فحين تأتي الحكومة بمشروع بقانون فهذا يعني حسم تأييد 16 صوتا للتشريع الجديد.

وزير العدل فهد العفاسي: نتقدم بالشكر للنائب الرومي، والتعديل في جانبه الموضوعي، مهم وليس هدفه الاعلان والطباعة، وفي شأن الاعلان الالكتروني قطعنا شوطا كبيرا على القطاعين الحكومي والتجاري كمرحلة اولى وثانية، والمرحلة الثالثة آتية للافراد، والمسألة جوهرية ومتعلقة بكفاية المدة لمن يود الطعن بالتمييز.

عبدالله الرومي: الاعلان الالكتروني يعاني مشكلات وانا تقدمت بتعديلات لاصلاح الخلل، اذ يجب ان يطال الاعلان الالكتروني كل الافراد، ويجب الاسراع بنظر اقتراحي لنعاون منظومة القضاء.

عبدالصمد: علينا احالة توصية مع اقرار القانون هذا، بأن تستعجل الحكومة بتقديم مشروع بقانون لاتاحة فرصة الطعن بعد احكام التمييز.

ووافق المجلس على تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية لمد فترة الطعن بالتميز الى 60 يوما، بالمداولتين واحاله الى الحكومة.

الحضور: «59» موافق: «59» غير موافق: « -- » ممتنع: «--».

إعادة الهيكلة

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن دمج برنامج اعادة الهيكلة القوى العاملة بالدولة ودعم العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص مع هيئة القوى العاملة.

الدقباسي: شكرا من يعمل من اجل ايجاد فرص عمل للكويتيين، وانا اعرب عن الاسف من التراجع الى الوراء ووضع العقبات امام برنامج دعم العمالة الوطنية، داعيا للذهاب الى قانون 19/2000 لتحديد نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، من اجل خلق مزيد من فرص العمل للشباب الوطني في القطاع الخاص، مطالبا بفصل البرنامج عن القوى العاملة ومشاكلها مع الوافدين. وقال: أنا اتعهد بتقديم تعديلات على القانون 19/2000 من اجل زيادة فرص العمل الوطنية في القطاع الخاص.

محمد الدلال: التوجه نحو القطاع الخاص يتطلب ادارة متمكنة وخبرة وتراكم الاداء ويتدرج بتكويت القطاعات وهو متوفر في برنامج اعادة الهيكلة، ومع كل الاحترام لهيئة القوى العاملة المتضخمة بالاختصاصات بالتزامن مع حداثتها، معتبرا الدمج خطوة تراجع وهدر لما تم من استثمار في البرنامج، مبينا ان امكانية التعاون والتشارك بين الجهتين متاحة ولا داعي للدمج.

مبارك الحجرف: الاجراءات التي تتجه لها الحكومة بالدمج رسالة سلبية لا تتسم مع سياسات تعلنها الحكومة في دعم العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص وزيادة هذه المعدلات وتشجيعها، ودول الخليج تأخذ تجربتنا وتطورها في احلال القطاع الخاص بالعمالة الوطنية في حين نحن نتراجع، داعيا بالحاق فروع من هيئة القوى العاملة في البرنامج من اجل التحقق والتفتيش على مقار العمل.

عكس التيار

عاشور: انا دائم التعجب من توجهات الحكومة وتأتي على عكس التيار الشعبي، وبدل تخفيف المعاناة على المواطن واعادة هيكلة التركيبة السكانية المؤثرة سلبيا على الطرق والخدمات الصحية وسواها، في حين كل التقارير تقول ان تداعيات الدمج سلبية، كما اننا نشهد الان هروب الكويتيين من جديد الى القطاع العام تاركين القطاع الخاص بسبب سوء الاهتمام باوضاعهم في القطاع الخاص، مستغربا من مصدر الفكرة في حين ان كبار التنفيذيين في البرنامج وجمعيات النفع العام يرفضون فكرة الدمج؟ كما انها خطوة ستزيد الاعباء المالية.

الدمخي: لماذا التشدد مع دعم العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص، مستغربا حالة الهجرة من القطاع الخاص الى العام، حتى ان معاملة العامل الكويتي في القطاع الخاص تتم بطريقة سلبية متأثرة بخطوات الدمج الحكومية اذ تتأخر الرواتب اكثر من اللازم، والدمج مضر للعمالة الوطنية وسمعة القطاع الخاص، داعيا الحكومة لزيادة نسب العمل في القطاع الخاص وحمايتها وتشجيعها، مستغربا ما نسمع من اخبار ملاحقات للعاملين في القطاع الخاص داعيا الوزيرة لاعادة النظر في هذه الاجراءات.

الرومي: انا مع خطة الدولة بدمج الاجهزة، انما لا نريد ان نشبك هذا البرنامج مع جهاز القوى العاملة المتخم بالمشاكل ذات الصلة بالعمالة الوافدة وتجارة الاقامات، والفصل اجدى ويلبي احتياجات تشجيع العمالة الوطنية للعمل في «الخاص».

صفاء الهاشم: هذا الامر يخص مصالح العمالة الوطنية، وهذا الموضوع حق اصيل للوزيرة وبوسعها الدمج دون اي مشاكل وهي قادرة ومتمكنة وبوسعها اعادة الهيكلة داخل هيئة القوى العاملة نفسها، والوزيرة متمرسة في هذا المجال وهذا حقها الاصيل فلماذا نحرمها، ام لان هناك حملات مشبوهة تقودها احدى القيادات الاخوانية، وانا لا اعير اهمية لتلك الحملات، والوزيرة اعدت هيكلة ادارية منظمة باوصاف وظيفية عادلة فلا ضير في ذلك، وانا ملتزمة في رأيي بصحة توجه دمج الهيئات الحكومية.

عبدالكريم الكندري: لك حرية طرح الرأي، انما لماذا نشكك بآراء من يتحرك ضد الدمج، لكل وجهة نظر، فلا داعي لضرب الشباب، فهناك جمعيات المحامين ونقابات ومجاميع مستقلة، هذه مشكلة ولا نقبل التشكيك.

الدلال: الهاشم طرحت الموضوع بشكل ممتاز فنيا، ولا نريد حصر الامر في الاتجاه السياسي وتذرعوا بالاخوان، وهل يمكن ان يكون كل العاملين في البرنامج اخوانا، انما هم من مختلف اهل الكويت، وهل صالح عاشور اخوان، انما الموضوع فني ويتطلب مناقشة عادلة.

الهاشم: انا لا اشكك في الكويتيين ولا نريد مزايدات، نحن نبحث الصالح العام، وهل نريد كيانين لزيادة التعيينات الباراشوتية، نحن نود ازالة الشحم الزائد عن القطاع الحكومي، وطالما الوزيرة لها هيكل تنظيمي منظم والية دمج عادلة فأنا على ما أراه من رأي ولا احد بمقدوره الحجر على رأيي.

صلاح خورشيد: فوجئت عندما رأيت الوزيرة العقيل هي المسؤولة عن برنامج اعادة الهيكلة وكنت اتوقع ان الامر لدى وزيرة الشؤون، وكنت اتمنى من الحكومة تقديم مشروع قانون ذي بعد تنموي استراتيجي، وتدعي الحكومة ان هدف المشروع هو تقليص موازنة الدولة بحوالي 7 ملايين دينار عبر الدمج، انما هذا وضع يضر بسياسة تكويت القطاع الخاص.

وقال: اليوم نعاني اضراراً من المصفاة الرابعة بتعيين 75% من العمالة الوافدة، وانا ارى ان الدمج خاطئ وليس قرارا حكيما لان هيئة القوى العاملة متخمة بقضايا العمالة الوافدة وانا ضده، في حين نحن بحاجة إلى الاهتمام بتكويت القطاعات الخاصة وزيادة نسب العمالة الوطنية بها وبقرارات وقوانين، وكلامي لرئيس الحكومة لمناقشة المشروعات التنموية الاستراتيجية ليعيننا على ايجاد مصادر دخل اخرى لننتقل من الاعتماد على الدخل النفطي الاوحد، وعليكم الاسراع بتقديم قانون مدينة الحرير وتطوير الجزر لتنويع مصادر الدخل وايجاد فرص العمل.

خليل ابل: موضوع الدمج هذا قرار فني تنفيذي بحت، يفترض ان تختص به الحكومة، ولكن لان هناك قوانين انشئت لبعض الادارات فاضطروا للرجوع للمجلس، وطبيعي ان يكون لدينا رأيان فني وسياسي، ويفترض ان تأتي الحكومة بمبررات، فنقبل تقليص المصروفات لكننا نراكم في موقع اخرى تهدرون الاموال، وهذا امر غير مقبول، ونحن نشك في ان يكون توجهكم هو حيلولة من اجل التخلص من احدى القيادات التنفيذية، ولذا القرار مبنى على رأي سياسي، لان الحكومة متناقضة فنيا، وارجو من الوزيرة اجابتي دون تناقض على الجوانب الفنية والا فنحن ضد الدمج.

مخاوف النواب

الفضل: المسألة ينقصها تدليل الحكومة على اهمية الدمج، ثم الرد على مخاوف النواب حول حقوق العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

عدنان عبدالصمد: نحن في لجنة الميزانيات سبق ان اوصينا ديوان المحاسبة باعداد تقرير عن كل الجهات المتشابهة والمتشابكة لادماج الجهات ذات الصلة، وقد اوصى الديوان بادماج هيئة القرآن بوزارة الاوقاف، وبرنامج اعادة الهيكلة بهيئة القوى العاملة، واللجنة المركزية لتهيئة البيئة بالهيئة العامة للبيئة، والديوان قال ان الوضع الامثل هو استحداث وزارة للعمل تحمل هيكلية واحدة لكل من ديوان الخدمة المدنية وهيئة القوى العاملة وبرنامج اعادة الهيكلة واي قطاعات اخرى معنية بالعمالة في الدولة، ونحن في لجنة الميزانيات لنا رأي بضرورة حفظ حقوق العاملين، وبوسعنا اقرار توصية تنفذها الحكومة لاحقا وفي حال عدم التنفيذ ترسل المبررات للمجلس.

وزيرة التخطيط مريم العقيل: تقرير اللجنة فيه من الايجابيات الكثيرة التي تدعم قرار الحكومة، ولاحظت من الطرح النيابي نقاطا تتطلب التوقف عندها، واولها التأثير السلبي على الموظفين في حال الدمج، ونؤكد انه لا في المراكز القانونية ولا الوظائف الاشرافية، وهناك عشرون وظيفة اشرافية لهم في هيئة القوى العاملة، ومكتسباتهم المالية لن تتضرر، والان رواتبهم اقل لان عملية الدمج لم تكتمل حتى الان، وهذا امر غير مقبول ولا يرضاه اي نائب بان يتسلم الكويتيون رواتب ناقصة، والجهاز هو برنامج تابع لديوان الخدمة المدنية، ونحن الان نريد نقله الى هيئة القوى العاملة، ولا تصح حجة ان البرنامج اقدم من الهيئة فالهيئة كانت بالاساس ادارة العمل في وزارة الشؤون لها تاريخ طويل، ونحن الان نعاني مشاكل من التشابك بين هيئة القوى العاملة والبرنامج، مبينة ان فقدان القطاع الخاص لوظائف 4 الاف مواطن يعود الى مكافحة التعيينات الوهمية من قبل هيئة القوى العاملة وهذا رغم الزيادة الكلية لعدد العاملين الكويتيين في القطاع الخاص في عام 2018 مقارنة بسنة 2017، مؤكدة ان الدمج لن تترتب عليه اعباء استخراج المواطنين اذونات العمل.

وقالت: القوى العاملة انشئت بقانون، ورأي ديوان المحاسبة مطابق لرأي الحكومة بايجابية الدمج، وان العملية تمت بلا غفلة اذ ان القطاع المعني في ديوان الخدمة المدنية على علم بأمر الدمج وصدر مذكرة تدعو للدمج، حتى انهم تطرقوا الى تجارب الدمج في سلطنة عمان ودولة قطر ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودعوا للاقتداء بها.

واضافت: الوضع المالي حاليا من صرف الرواتب هو بناء على ميزانية 2019/2018، وان الرواتب تدفع من ميزانية ديوان الخدمة المدنية، مبينة ان الوظائف الاشرافية شاغرة في هيكل هيئة القوى العاملة، وهذا يسبب عدم تعادل الرواتب بين العاملين في الهيئة التي تنتظر الزيادة على اثر دمج البرنامج بها، مؤكدة ان راتب دعم العمالة للعاملين بالقطاع الخاص لن يتوقف طيلة اجراءات الدمج، لافتة الى ان من سلبيات عدم الدمج تضخم حسابات العهد التي هي محل اعتبار مجلس الامة، مؤكدة ان الدمج سيزيد التكاليف مليون دينار كزيادة رواتب مقسمة على 2500 موظف ولا ضرر من ذلك لان الابعاد الايجابية ذات قيمة أعلى.

اسامة الشاهين (مقرر اللجنة الصحية): نحن اوصينا في التقرير بالغاء قرار الدمج، وفي نفس الوقت بوسع الوزيرة اقرار كادر خاص للعاملين في هيئة القوى العاملة يكون مساويا للعاملين في برنامج اعادة الهيكلة، ولا يجب الاستناد الى وثيقة الاصلاح الاقتصادي المعتمدة على دمج الجهات والتي الغتها الحكومة ورفضها المجلس.

عدنان عبدالصمد: الميزانية الجديدة لهيئة القوى العاملة متضمنة زيادة حوالي 500 مليون على اثر دمج برنامج اعادة الهيكلة بها..

ورفض المجلس تقرير اللجنة التشريعية الموصي بعدم الدمج، اي استمرار الحكومة في اجراءات الدمج.

الموافق على التقرير: «20» غير موافق: «45»

الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة..وتم استئناف الجلسة.

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن مدى دستورية الاستجواب الموجه إلى سمو رئيس الوزراء.

الشطي: عقدنا عدة اجتماعات في اللجنة وتمت دعوة النائب المستجوب إلا أنه لم يحضر وتمت دعوة الحكومة والخبراء الدستوريين نواف الياسين والفيلي والرميضي، ووزارة العدل والفتوى والتشريع والخبراء الدستوريين والقانونيين وأكدوا عدم دستورية الاستجواب، وكذلك شكل رئيس المجلس لجنة من الخبراء الدستوريين في مجلس الأمة وكلهم رأوا عدم دستورية الاستجواب إلا خبير واحد. وأعضاء اللجنة التشريعية صوتوا بالاجماع إلى عدم دستورية الاستجواب واستندنا إلى مواد دستورية وقواعد قانونية من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وكذلك استندنا إلى القرارات التفسيرية للمحكمة الدستورية التي بينت أن السياسة العامة للحكومة تعني الاطار العام لإدارة الدولة الذي يتضمن البرنامج الحكومي وجوب أن يكون موضوع الاستجواب واضحاً ومحدداً ولا يكون مبهماً والمسؤولية الوزارية يجب ان تكون على أساليب واضحة، وكل تلك المستندات هي التي احتكمنا عليها في اللجنة التشريعية.

العدساني: الأصل هو أن يتكلم المؤيد وبعده المعارض.

الغانم: لا، هذا الكلام ينطبق على الاستجواب وليس التقرير.

وتمت الموافقة على حديث 2 معارضين و2 مؤيدين لمدة عشر دقائق.

الكندري «معارض للتقرير»: هناك آراء دستورية أخرى معارضة مثل الحمود والجدعي، وهناك ملاحظة لماذا يتم الاستعانة بمحامي معين بينما في محامي آخر معارض. ونحن نلاحظ أن التقرير يعطي الانطباع أن اللجنة التشريعية غير مختصة، وأسأل هل رأي اللجنة التشريعية ملزم أم لا. في التقرير يؤكد ان الرأي غير ملزم. اذاً هذا التقرير للاستشهاد فقط، وكل الآراء الدستورية قالت ان الاستجواب غير دستوري ولكن لم توضح كيف نتصرف وفق ذلك وماذا نفعل بالاستجواب، وقد دخلنا في تفسيرات جديدة للكارثة وللقوى الطبيعية وهل هذا من اختصاص اللجنة، فاما ان نصوت أن الاستجواب غير دستوري أو ان يصعد رئيس الحكومة ويبين وجهة نظره ثم يعطي كل نائب رأيه، وللأسف هناك في البرلمان من يتفنن في اضعاف المواد الدستورية لاضعاف البرلمان، لماذا تريدون التصويت تحت وليس من على المنصة، لانه سيدخل 16 صوتا حكوميا بالتصويت من وصل الى مجلس الأمة يحاول بشتى الطرق ان يكون قرار المجلس بيد 16 عضوا، كل ما حدث من منظر الشوارع والغرق واعلان حالة الطوارئ وعدم دفع التعويضات وكل هذا الاستجواب غير دستوري، تنازل أول لمصلحة السلطة القضائية والان لمصلحة السلطة التنفيذية، ليش قاعدين على كراسيكم، رئيس الحكومة اليوم موجود باجر طالع.

الهاشم «مؤيد للتقرير»: مؤمنة ان الاستجواب اداة دستورية ويهمني اهتمام مواطن والعدالة الاجتماعية وقلتها بدال المرة الألف انه لازم المواطن يحس بالعدالة الاجتماعية. الكوارث شفناها بكل مكان في عمان اعصار «بونو» وما حدث في الكويت حوسب عليه وزير الأشغال «وتم عرض شريط مرئي لمقاطع من الخطاب السامي لصاحب السمو الأمير» وفي 2013 خطاب سمو الأمير حاكمنا، وأنا قدمت استجوابا الى الرئيس عن ان دولة الرفاه لن تستمر لكن هل اقدم تعنتا وعنادا، وتم عرض مقطع آخر من الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو الأمير.

اذا حكيمنا قال فسمعاً وطاعة. ارتضيت للديموقراطية ونطرت انهاء التقرير وأشوف البنيان الدستوري للاستجواب سليم. خطاب الأمير واضح ان الاستجواب لا يتحول إلى معول هدم. «بيننا طلايب تقدرون تقعدون مع الحكومة بينكم وبينهم متر».

رجعت للتاريخ شفت استجواب القلاف للوزير أحمد باقر، وشفت رأي الدكتور محمد المقاطع. عندنا أزمة اقليمية واعداء تتربص فينا في الجبهة الداخلية. ما نبي ساحة ارادة وحراك اقول للعزيز شعيب المويزري استجوابك الأول اللي سحبته والله اقوى من هذا. انا ما قلت «نطأطأ» قلت نوقف ونسمع رأي سمو الأمير، والمويزري كان زوير دولة لشؤون مجلس الأمة وقدم مذكرتين عن استجوابين مقدمين في ذلك الوقت، وذكر في المذكرتين ان هناك تحقيقا ويجب انتظارها.

الان هناك لجنة تحقيق في الامطار ليش ما تنطر الاخ شعيب انتهاء التحقيق محور الاستجواب عائم من دون تفاصيل.

شعيب المويزري: وقت الاحالة الى التشريعية لاحظ الجميع ان ليس هناك رأي دستوري وليس شخصي. وكأنهم يقولون انا اعاند سمو الأمير اللي قاعد يصير امر شخصي وغير صحيح.

الغانم: الأخ شعيب لا تدش بالموضوع وبعد انتهاء الاخوة اطلب الوقت وسنعطيك الكلام. انا ما عندي مشكلة معك الاخ شعيب وتمت الموافقة.

صفاء الهاشم: أنا لا اتكلم عن عناء وعناد. هذا اللي خلاني اتكلم «عرض كلمة لسمو الأمير عن الاستجوابات المخالفة للدستور».

رياض العدساني «معارض للتقرير»: يفترض على رئيس الوزراء الصعود للمنصة والحكم يرجع للنواب. والحكومة تشاركنا في قرار المحاسبة وهذا اجراء غير دستوري وباطل والاعراف لا يستند عليها. فلا يوجد نص برفع الاستجواب من جدول الأعمال. استجواب المويزري صفحة واحدة نطرنا أشهر عشان تقرير كامل على صفحة واحدة. كارثة الأمطار الكل عانى منها وتكسير الشوارع وبينت سوء البنية التحتية، ورئيس الوزراء المسؤول عن ذلك.

هل في التقرير رفع الاستجواب وسحبه. في المجلس السابق رفعوا الاستجواب من جدول الأعمال من دون الرجوع للتشريعية، وعندما عرفوا ان الأمر خطأ الان لجأوا إلى التشريعية. لا اعرف على أي مادة استند عليها رئيس المجلس عندما نصوت على التقرير. غدا سينسحب الأمر على الوزارات السيادية. رئيس الوزراء مع احترامي له ذاته ليست مصونة وتجوز محاسبته وهذا الاجراء باطل وغير دستوري ويجب عدم التصويت على الطلب وتجاوز الدستور، كل هذا حماية للسلطة التنفيذية التي يرؤسها رئيس الوزراء وسياسته التي الكل مستاء منها، على رئيس مجلس الأمة ان يرد كيف يتم عرض الطلب وهو غير دستوري يجب أن يكون القرار بعد ان يصعد الرئيس للمنصة والحكم للنواب. لا يمكن التصويت على اجراءات باطلة. غداً يستندون على هذا الطلب ويشطبون الاستجواب وستكون اللجنة التشريعية «فرّامة» واعدام للاستجوابات. اسأل رئيس مجلس الأمة شنو المادة المستند عليها. لا يجوز ان نمشي على سياسة رئيس مجلس الأمة ورئيس الوزراء. سياسات باطلة ومتعسفة يقوم بها رئيس البرلمان ورئيس الحكومة.

الغانم: المادة 148 من اللائحة الداخلية.

العدساني: المادة لا توجد فيها شطب انت الاخ الرئيس قلت سابقاً انه يجب الصعود للمنصة والحكم للنواب. ما يحدث هو حماية رئاسة الوزراء. اشلون تصير ان رئيس الحكومة ما يبي يصعد المنصة. الاجراء باطل.

سعدون حماد «مؤيد للتقرير»: احالة الاستجوابات للتشريعية ليس بدعة وهذا ما حدث في استجواب القلاف لباقر، وكذلك مقدم الاستجواب المويزري وافق على احالة استجواب أحمد الفهد إلى التشريعية. وكذلك وافق محمد المطير ومحمد هايف. ما ادري ليش تغيروا 180 درجة الان محمد المطير ضد الاحالة للتشريعية مع انه اصدر سابقا بيان ان استجواب ناصر المحمد لا يجوز شرعا، وكذلك قال جددنا الثقة لناصر المحمد من منطلق شرعي واحتراما لسمو الأمير.

كيف احتراما لسمو الأمير في 2009 وامس نحن قابلنا سمو الأمير وهذا ما يجوز، والمويزري عندما كان وزيراً قدم تقريراً يقول فيه عن الاستجوابات المقدمة للوزير مصطفى الشمالي ويعتبر الاستجواب نكوصاً لأعمال مجلس الأمة وان هناك انتهاكا للمادة 54 من اللائحة الداخلية «ترى المادة ما تغيرت». ويقول المويزري في تقريره أن لجنة التحقيق من تنته من تقاريرها فلايجوز تقديم الاستجواب الا بعد تقديم التقرير.

اذا الأخ شعيب وغيره معترضين لاحالة الاستجواب للتشريعية ليش سابقا وافقا.

سمو الريس صعد المنصة 3 مرات ولكن الان الاستجواب عدم دستوري وليس امامنا خيار الا رفعه من جدول الاستجواب.

يجب انتظار تقرير لجنة التحقيق في الامطار لماذا لم يقوموا بذلك.

ليس من المعقول بعد فترة بسيطة من خطاب سمو الأمير الذي أدى استياءه فيه من الاستجوابات غير الدستورية ان يقدم استجواب لرئيس الحكومة.

المويزري: لاحظنا محاولة الهجوم المنظم سواء في التصريحات او في وسائل الاعلام. كل هذا طبيعي ولكن ان يكون الاتهام من داخل القاعة فهذا غير طبيعي: كيفكم هاجموا مثل ما تبون المذكرة والله وبالله لم أكتبها وقلت ذلك في وقتها ورئيس الحكومة يعرف ذلك واحد الوزراء سربها ولم اكن في يوم من الايام الا ابناً باراً لهذا الوطن ولا نلتفت للاتهامات بانني اعاند سمو الأمير. واحد النواب قدم سؤال وعضو في الحكومة ترد باجابات مزورة والاخ رئيس الحكومة يعلم ان هناك تزويرا من الوزيرة. رئيس الحكومة يقرأ التصريحات ولم يقم باي اجراء ضد الوزيرة يعني قبوله بالتزوير نحترم توجيهات سمو الأمير ونحطها فوق رأسنا بعدم استجوبا رئيس الحكومة ولكن هل نعلم الغيب وانه بعد عشر ايام تحصل كارثة الامطار.

وزيرة الاسكان قالت في اجاباتها انه تم توقيع عقد في عهدي بتاريخ 8/2/2018 بينما ان اقسمت في 14/2/2012 وهذا مرسوم تعييني. الذي اعطها المعلومة يريد توريط الوزيرة والايقاع بها.

هل يقبل المجلس ورئيس الحكومة والشعب هذا التدليس انا ما اظلم الوزيرة ولكن دخولها في متاهة.

الاخت الوزيرة تقول ان الترسية تمت في عهدي والحقيقة ان الترسية تمت في 15/8/2011 والعقد الثاني تم في عهدي لكن وقعه الوكيل والترسية كانت في 2011 والعقد الرابع تقول انه تم في عهدي ولكن الحقيقة غير ذلك ففي 18/3 انا الغيت كل تفويض لوكيل الوزارة واريد ان اعرف من الذي وقع هذه العقود في 30/4 معنى ذلك ان هناك تزويرا فانا لم يصدر في عهدي اي رخصة بناء.

هل هذا يجوز من وزيرة؟ لو كانت هناك حكومة تحترم نفسها لحققت في الموضوع.

لايمكن ان اتهم انسان في شيء ليس فيه.

كيف تتهم الناس. لا انت الاخت الوزيرة ولا غيرج يقدر يتهمني.

أدب الحوار

الوزيرة جنان بوشهري: اتقدم بالشكر للنائب المويزري في تأكيده على حقي في اللجوء للنيابة وأؤكد على حقه في المساءلة واضم صوتي لصوته في أدب الحوار. وأنا متأكدة ان كل من في القاعة يؤكد على الجزئية، يا بوثامر لست مزورة ولا أخلاقي تسمح لي أن أسلك هذا السلوك. لكن الطعن في النزاهة والسمعة غير مقبولة. وجه لي سؤال من أحد النواب بشأن متى تم ترسية وتنفيذ عقود صباح الأحمد. بوثامر قال لي أبي العقود اللي ذكرها عودة الرويعي في الاستجواب قلت له وجه سؤال وسأقدم لك كل المستندات.

ولم يقدم، المويزري في تصريح له قذفني بقسمي واتهمني بالتزوير ورجعت للموظفين وقلت يا جماعة جهزولي كل العقود واطلعت عليها ووجدتها كلها سليمة وهو نفى توقيع العقود. ورجعت للمنتمين المسؤولين في قسم المجلس وقلت لهم يا جماعة المويزري يقول انها لم تتم في عهدي.

ورجعت للأمانة العامة والاجابة فيها وزراء عدة منهم الحميدي وانا.

وتأكدت ان كل العقود التي ذكرتها في ردي سليمة والمويزري يقول مرسومي في 2012 لكن صحيح وان العقد لم يكن في عهده ولكن المبني الى الأن لم ينفذ فقط على الورق هذا بالنسبة للعقد الاول، وقد قلت الاخ المويزري ان كل العقود ليس في عهدي وانا لا اتهمك بانك زورت الحقائق وراح امشي معاك.

الترسية يعني اليوم الذي تخاطب فيه الشركة وبأنه تمت الترسية عليها.

عقد 1191 كتاب الترسية خرج في 1/4/2012 والسؤال هو في عهد من تم التوقيع وليس من الذي وقع، والعقد الأخر في 23/4/2012.

والآخر في 16/2/2012.

وكل هذه العقود تمت في عهدك.

الذي اعتمدنا عليه في الاجابة هو تواريخ التعيين في الامانة العامة لمجلس الوزراء.

وانا لا اخاف من شيء وبالتالي أنا أستفيد من الاسئلة، واستغرب من بوناصر لانه وزير سابق ويعرف كيف تتم الردود.

انا لست مزورة ولا أدافع عن نفسي فقط بل عن شباب كويتي وهم فريق عملي المسؤولين عن الردود. لا أقبل الطعن في فريقي واي اجراء هو دفاعاً عن فريقهما والتزوير ليس سلوكيا. التجريح السياسي مقبول ولكن الطعن ليس مقبولا.

تهدئة النفوس

عودة الرويعي: عسى الله يهدي النفوس التي مع الاسف تثار والضحية هو المواطن.

اعرف اه بعد كل استجواب ان يسلم الفريقان على بعضها. ولكن بوثامر ما يسلم وأنا ما ذكرتك والا بكل خير، والمضبطة شاهدة ونحن اخوانك ونأمل فيك الخير. وأكتفي بردود الوزيرة لأن العقود تمت بعهدك.

«عرض تغريدة لشعيب المويزري يذكر فيها ان الاستجوابات العلنية يخشاها المنافقون».

الاستجوابات ليست بطولات تعلقها أخ شعيب.

وانت تغرد هالتغريدة لازم نرد عليك. وهذا الكلام في حسابك ليس دستوريا. ابيك تطلع واحد من المنافقين. من تقصد بالمنافقين اللي خالفونك.

اغلب النواب ليسوا معك هل يحق لك تجرهم.

عشرة اللي معاك بس.

استغرب تستنكر على نائب أن يقدم سؤالا هذي وين صارت. انت تقدم استجوابا وما ترضى أحد يوجه سؤالا.

أنا أتحدث والأخ دائر ظهره لي، هذا ما استغربه منه حنا ما حنا متفرغين باستجواب شعيب ورأيه. الحمد لله ارتحنا وقدمنا انجازا بشأن التقاعد المبكر والصحة النفسية والمرافعات. كل ذلك محتاج تعاونا وليس تراشقا. ليس نحن من مخلفات الغزو ولسنا جمهوريات «التوفيزيا» الأخ محمد الطير عندما قال بره ان هناك حشرات والأخ فهاد يقول بلطجة. هذه آراء نختلف معكم بهن وين تبون تودونا هل هي عنتريات. ولكننا لن ننزلق ولدينا رقابة ذاتية والقضية اخلاقية في المقام الاول ولايجب ان يطلع الرأي السياسي عن الاطار الأخلاقي.

والموضوع ليس على من وقع العقد بل في عهد من تم التوقيع.

شنو المطلوب هل هو الاقصاء وتكميم الأفواه ونعت الآخرين بصفات مشينة، اذا نحن نتهم بعضنا بعضا ونتعامل مع بعضنا هكذا اشلون تتعامل معنا الحكومة، أمر غريب هذا الانحدار. الحكومة لها أخطاء وعليها مسؤوليات ونحن كذلك. اعرف النواب مستائين من زملائهم النواب.

الخطاب الانتخابي نتمنى زواله فهو الذي يحكم البعض. نحتاج الى تنفيذ التشريعات من دون التراشق بالالفاظ والتخوين.

شعيب المويزري: التزوير فعل يقوم به شخص لتغيير الحقيقة وهي ردت بأن الترسية تمت في عهدي وهذا غير صحيح.

وقبل فترة تكلم عن النائب من بيتي وان وزير ورد وقال انا ما قلت. انا ما ابي ارد لاني اعرف ظروف النائب واعرف الدور المطلوب منه.

عودة الرويعي: انا اصلي معروف وانت توجه كلامك للرئيس وتقول معزبك معزبه صاحب السمو.

انا اشرفك واشرف طوايفك.. عيب على الشيبة اللي احترمناها تسوي هالحركات.

محمد المطيري: اعتقد ان الامر مرتب لاقحام اسمي وانا لاني مقدم استجواب. اللي يقول ان محمد المطيري يقول حشرات وشرفاء.

فأي لقب نقه واللقب اللي يشرفك في حشرات وفي سيء الذكر. انا اعتبر القبيض حشرة وانتم بكيفكم.

الوزيرة جنان بوشهري: وقت مخاطبة الجهة للشركات هي توقيت الترسية وليس الاعلان او غيرها.

محمد هايف: بعض اللي يصوت مع التشريعية الان كان ضدها سابقا وهذا لا يعيب وكان سباقا وقتها حكومة تستجوب حكومة وحتى الرئيس كان يريد ان يقدم استجوابا لا احد يعيب علينا مواقف كانت في ظروفها.

محمد المطيري: أمر غريب اقحام صاحب السمو بكل شيء عيب عليكم. حنا قلنا الاستجواب دستوري وحولتوه للتشريعية وجبتوا البطيخي وربعه.

الرئيس الغانم: لا احترم نفسك ما اسمح لك تبي تختورها بره كيفك هني لا ناس لها كرمات هذا دورك المطلوب منك ولكن لن اسمح لك.

وتم التصويت على تقرير اللجنة بعدم دستورية الاستجواب ورفعه من جدول الاعمال.

حضور 60، موافق41، غير موافق 16، لم يدل بصوته 3.

وتمت الموافقة على رفع الاستجواب من جدول الاعمال.

وتم رفع الجلسة

