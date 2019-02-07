وطن النهار

أصدرت وزارة الداخلية أمس بيانا اعلنت فيه شروط الترشح للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة، مشيرة الى ان باب الترشح سيفتح ابتداء من اليوم الخميس ويستمر الى نهاية دوام السبت 16 فبراير الحالي.

وقال البيان ان شروط الترشح تتضمن: أن يكون المرشح كويتي الجنسية بصفة أصلية، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وجاء في الشروط ايضا يحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بــ: الذات الالهية، الأنبياء والذات الأميرية.

وعن كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه قال البيان: يتقدم طالب الترشيح إلى إدارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية «ب» مقابل الجمعية، وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً لاستلام طلب الترشيح الذي أعد لهذا الغرض مصطحباً معه شهادة الجنسية الأصلية وعدد «2» صورة شخصية، كما يتولى طالب الترشيح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه، ويدفع طالب الترشيح مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة «21» من القانون رقم «35 لسنة 1962» في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وقدره خمسون ديناراً نقداً ويحصل على إيصال بالسداد.

وجاء في البيان: يتوجه طالب الترشيح أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح إلى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب اليه، وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه لاغياً.

وبشأن كيفية التنازل عن الترشيح وضح البيان أن للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشيح، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.

وذكر البيان أنه لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشيح فإذا لم يفعل ذلك أعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن.

وإضاف: إذا كان من يريد ترشيح نفسه من الفئات المبينة بعد، فعليه مراعاة أحكام المادة «23» من القانون رقم «35 لسنة 1962» في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له والمادة «13/3» من القانون رقم «53 لسنة 2001» في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، لافتا الى أن متولي الوظائف العامة لا يجوز لهم- ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب - ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم، وأن الوزراء ورجال القضاء، والنيابة العامة، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مسبقاً من وظائفهم.

ورؤساء لجان قيد الناخبين وأعضاؤها وأقرباؤهم من الدرجة الأولى لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.

وجاء في ختام البيان إذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة، فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.

