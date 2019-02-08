علم ومعرفة

لكل منا بداية.. وما أجمل البدايات.. محبة أول كتاب قرأناه.. وفرحة أول جائزة.. كُتاب تركوا فينا بصمة لا تمحى.. وكلمة شجعتنا على مواصلة الطريق.. أصدقاء وأفراد من الأسرة احتفوا بنا وآخرون تمنوا لنا الفشل.. وعبر رحلة الكتابة تولد طقوسنا ومزاجنا الخاص.

«النهار» تحتفي هنا بتجارب المبدعين وبداياتهم.. وفيما يلي دردشة مع الكاتب علي السباعي:

هل تذكر أول كتاب وقع في يدك؟

كتاب « السيد معالي الوزير» للمبدعة الكبيرة نوال السعداوي .

جائزة.. أو كلمة.. شجعتك على مواصلة الطريق؟

لا هذه ولا تلك ، دموع أمي التي كلما أتيتها بقصة جديدة لي سواء مكتوبة أو منشورة كانت تبكي بحرقة وهي تردد يائسة من حالي : «ابني علي إلى متى تبقى خائباً؟» ، وتجهش بنوبة بكاء مر كنت أرى نجاحي بدموع خيبتها بابنها البكر ، فشكلت دموعها حافزاً لي على مواصلة السير في درب القصة القصيرة اللاحب علي أرى دموع فرحتها بنجاحاتي .

كاتب ترك بصمة مهمة عليك؟

الساحر العبقري إبراهيم الكوني .

متى وكيف نشرت أول نص لك؟

نشرت أول قصة قصيرة لي ، والموسومة بعنوان «عرسُ في مقبرة» ، وكان موضوعها مستل من الحصار: (أم أصيبت بالجنون عندما باع زوجها بناته لأحد بيوت الدعارة كونه لا يستطيع إعالتهن)، في مجلة « الإتحاف» التونسية عام سبعة وتسعين وتسعمائة بعد الألف، حيث أرسلتها بالبريد على عنوان المجلة .

كيف تفهمت الأسرة رغبتك أن تصبح كاتباً؟

لم يتفهموا أي شيء صدر ويصدر عن سراجي حتى اللحظة .

هل هناك أصدقاء شجعوك؟

لم يشجعني أي واحد من أصدقائي قط .

ما طقوسك مع الكتابة؟

لا طقوس تذكر . فقط . أتوضأ وأكتب لأن الكتابة طهر ويجب أن تكون على طهارة وأنت تكتب للناس .

تجربة أول كتاب نشرته؟

كتبت مجموعتي القصصية البكر «إيقاعات الزمن الراقص» بصدق ، كتبتها من نبض واقعنا العراقي البائس وعن إنسانه المسحوق بتروس عجلة الحصار التي سحقت إنسانيته ، وجعلته جائعاً ومريضاً وجاهلاً يتفرج على همومه ليل نهار وينتظر الغد بعيون متشائمة ونفوس سود . استطعت بنشرها عام ألفين وأثنين عن اتحاد الكتاب والأدباء العرب بدمشق أن اعبر عن الذين يعيشون على حافة الحياة .

ماذا تعني لك الجوائز؟

قراء جديدة لقصصي .

كتاب كنت تتمنى لو أنت كاتبه؟

لم أتمن أي شيء أراه في أيدي الناس لأن أهلي قد أحسنوا تربيتي ، علموني ألا أنظر إلى ما في أيدي الآخرين ، فكيف بي إذا ما كان من نتاج عقول عباقرة العالم .

عمل تخطط لإصداره قريبًا؟

قصص قصيرة تجسد الراهن العراقي المرير .

حكمتك التي لا تنساها ككاتب؟

«الأحلام القديمة حلوة ، أنا حزينُ لأنها لم تتحقق . لكنني سعيدُ بانتمائي لفئة الناس الذين حلموا بتحقيقها .

