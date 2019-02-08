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ماتت ماري ملكة اسكتلندا في 8 فبراير 1587 تحت نصل المقصلة عن خمسة وأربعين عامًا، وحكمت اسكتلندا حوالي ربع قرن. اشتهرت ماري المولودة في 8 ديسمبر 1542 باسم «ماري الأولى» و«ماري ستيوارت» وكانت الطفلة الشرعية الوحيدة الباقية على قيد الحياة للملك جيمس الخامس، حيث كان عمرها ستة أيام حين توفي والدها واعتلت العرش. قضت معظم طفولتها في فرنسا عندما كانت اسكتلندا تدار من قبل الوصاة. واغتنم خالها هنري الثامن ملك إنكلترا فرصة الوصاية على العرش بأن يقترح الزواج بين ماري وابنه ووريثه إدوارد، آملا في اتحاد اسكتلندا وإنكلترا، على أن تنتقل إلى إنكلترا، حتى يتمكن هنري أن يشرف على تربيتها. وبسبب الصراعات بين البلدين تم لاحقًا رفض الزواج وإعادة التحالف القديم بين فرنسا واسكتلندا ما دفع هنري إلى خوض حملة عسكرية لفرض زواج ماري من ابنه. عقب وفاة هنري الثامن اقترح الملك الفرنسي توحيد فرنسا واسكتلندا عن طريق زواج ماري من ابنه دوفين فرانسوا وحدث الزواج عام 1558 ونُصِّبَ الابن ملكا على فرنسا عام 1559، فأصبحت قرينة ملك فرنسا لفترة وجيزة، حتى وفاته في ديسمبر عام 1560 حيث عاشت في البلاط الفرنسي حوالي 13 عامًا. عادت الأرملة ماري إلى اسكتلندا وتزوجت ابن عمتها هنري ستيوارت، وقد أغضب هذا الزواج الملكة إليزابيث، التي شعرت أنه لا ينبغي أن يتم إلا بإذنها، بصفة أن الزوج ابن عمتها وأيضًا مواطن إنكليزي. وهي زيجة تعزز من فرص ذريتهما في عرش إنكلترا.

لكن زواجهما لم يكن سعيدا. وسرعان ما دمر منزل الزوج نتيجة انفجار في فبراير عام 1567، حيث عُثر على جثته في الحديقة. فكان زوجها الثالث جيمس هيبورن أحد المشتبه فيهم في قتل زوجها، بعدها قامت انتفاضة ضدهما حيث لم يحظ زواجهما بالقبول، فطاردتها الجموع ونعتوها بالفاسقة والقاتلة. سجنت ماري في قلعة بحيرة ليفين. وأجبرت على التنازل عن العرش في يوليو 1567، لصالح ابنها جيمس السادس. هربت جنوبا بعد محاولة فاشلة لاستعادتها للعرش، حيث طلبت الحماية من ابنة الملكة إليزابيث الأولى ابنة خالها الملك هنري الثامن، وتوقعت أن تساعدها في استعادة عرشها. وكانت ماري زعمت في السابق بأحقيتها في عرش إليزابيث وهذا ما اعتبره العديد من الكاثوليك الإنكليز ومنهم المشاركون في ثورة تعرف بتمرد الشمال. لذلك احتجزتها إليزابيث في إنكلترا لأنها اعتبرتها تهديدا على حكمها وظلت رهينة أغلال الأسر لمدة 18 عاما ونصف، رغم رفض ماري التحقيق معها بشأن ضلوعها في قتل زوجها الثاني ابن عمة الملكة إليزابيث.

ثم أدينت ماري عام 1586 بالتآمر لاغتيال إليزابيث، وقُطِع رأسها في العام التالي، حيث صعدت بكبرياء إلى المقصلة وهي في كامل زينتها. وفي العام الماضي صدر فيلم عنها من إخراج خوسيه رورك ولعبت دورها مارجوت روبي.

