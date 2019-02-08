علم ومعرفة

البحر الكبير الخطير، الواسع العظيم.. قذف من جوفه جبالا وتلالا، حوّلها إلى قارّات شاسعة، أحاطها من كّل ناحية..شدّ عليها الوثاق، لتظّل تحت سيطرته، وأسره..يطلق سراحها عندما يرضى، ويغرقها ساعة يغضب.. أوجده الخالق من ما يقارب الألف مليون سنة..فأباحه على مدار الأزمنة مسرحا للسمك، يصول ويجول فيه..يسعد فيه بالعيشة الرغد.. وينعم في جوفه بالحريّة المطلقة.. وتعدّدت البحار، والوصف واحد..كّل منها كان ولازال مهدًا للحياة والحضارة..خُلقَ منه كّل كائن حيّ..من الحوت إلى البرغوث..من الحمَل إلى الجمل..ومن السعدان إلى الإنسان.. عاشقوه كُثر..لا عّد لهم ولا حصر..يرغب كّل واحد منهم، من أن ينفردَ به لوحده.. ينفرد بجماله وروعة منظره، كما ينفرد الحبيب بحبيبته..فيبتعد بها عن فضول الناظرين، من أجل أن تكون له لوحده..ممنّيا نفسه، ليته يختلس قبلة أ ويظفر بلمسة.. وكعاشق ولهان، تعوّدتُ أن آتي إلى حبيبي بداية كّل صيف..أروي جسمي الظمآن من مياهه، المالحة المنعشة..أمرّغه في رماله الدّافئة تارة، الملتهبة الحارقة تارة أخرى..أمّتع النّظر في جماله..فتسّر النّفس الكئيبة، بمشاهدة تركيبة تفاصيله الرائعة.. وكان ذاك الصبّاح الخيّر، المشؤوم .. وهنا، أضع أسطرا بالّلون الأسود، تحت كلمة «مشؤوم»..أسطرٌ لن يراها قارئ قصتي.. ولكنّه لن يلبث أن يلمسها فيما بعد..فيستوعب المعنى.. ويعزّيني في مصابي العظيم.. سرتُ إذن، كالمعتاد بمحاذاة الموج، أتأمل روعة المكان والمشهد.. والذّي زادته عذارى الصيف، رونقا وبهاءً.. عذارى سمر وشقر، مستلقيات على الرمّال، في غبطة واسترخاء..أنهكهّن تعب السباحة، وخارت قوّاهن من مصارعة الأمواج..مفترشات مناشف وأغطية..ممّددات تحت شماسيهن..بينما أخريات أمثالهّن، تناثرن على سطح الماء..تناثر حبّات اللؤلؤ على أوجه المرايا..يمرحن ويتقلّبن، متدافعات في جرأة وتهتّك..

جميعهن جميلات فاتنات، يؤلّفن وحدة تّامة مع الطبيعة الموسومة بالحّب..في جّ وتراقص وهجاّ، على الشفاه والعيون.. وبينما أنا أجول الطّرف في كّل زاوية ونقطة من الشاطئ..أقبلت فتاة متوّهجة الحسن..تحسبها موجة خليعة، تمرح في الضوء، وتنفجر بالبهجة..استلقت على الرّمل على مقربة منّي، غير آبهة بي ولا بغيري..كان جسدها العاري المفعم بالأنوثة..أخذ من ضوء الشّمس..فازداد ضياءً وحرارة وطلاقةً.. حسناء بأتّم معنى الكلمة..ساقاها مجدافان من جسد الشّمس، وشفتاها، اللّتان خبأتها خصلات شعرها الأشقر الطويل المبعثر على وجهها..كانتا تبدوان كوردتين فاقعتي الحمرة..

على شطآن جسمها المبلّل..تسبح قطرات من مياه البحر، بأمواج تروح ولا تجيء..تغادر ولا تعود.. تنزلق، كانزلاق قطرات الطّل من على الأسطح الزجاجية..فتسقط على الرّمل، لكي تنتعش تحت قدميها.. ظللتُ أنظر إليها، وهي مغمضة العينين تحت شمسيتها الزرقاء كلون البحر..أتفحّص بنظراتي كّل جزء من جسمها..أراقب هزّات صدرها الخفيفة..أتأمل قوامها الممشوق..ليتني أستطيع، فأمّد يدي لأزيل الرّمال التّي علقت بهذا الجسم الغّض..أو أتناول منشفتي، وأمسح آثار البلل من عليه..

وأنا على تلك الحال من التفكير والتأمّل..فتحت حسناء الشاطئ عينيها، وانتبهتْ إلى وجودي في ذاك الديكور البديع من الطبيعة البحرية الخلابة..فهمتْ أنّي كنت أراقبُها، وأنّ نظراتي الجريئة كانت على وشك التهامها.. مدّت يدها إلى مرهم كان في حقيبة ملقاة بجانبها..نظرت إلّي بازدراء..أشارت إلّي بإبهامها..كما يشار لخادم حقير:

- أنت، يا هذا..اقترب..ساعدني في وضع المرهم الشّمسي على ظهري..هيّا بسرعة !..

ناولتني المرهم واستدارت ناحية البحر..مانحة لي ظهرها الرخامي الملمس..الثلجي اللّون ..

من لحظات كنت أتمنى أن تجود علّي هذه الحسناء ولو بنظرة، ولو بالتفاتة..كنت أتوق لسماع صوتها، إلى مصافحتها..كنت سأطير فرحا، لو تحقّق لي ذلك..

ولكن..ما الذّي طرأ الآن؟.. وكأنّ الذي كان يتمّنى كّل ما تمنيته من دقائق، لم يكن أنا.. استيقظتُ على حقيقة مرّة..على أنّني شخص آخر، كان تحت تأثير مخّدر..ثّم أفاقته صدمة..صعقة كهربائية عنيفة.. دلو ماء مثلّج قد سُكبَ على رأسه..

أيعقل أنّ صاحبة هذا الجسم الجميل، الذّي يتنّفس الأنوثة الطاغية والفتنة.. تفتقر إلى القليل، القليل من الأدب واللباقة؟..هل صار الحسن مرادفا للعجرفة والغلاظة والغطرسة؟..هل الجمال الحسّي، في خصام مع اللّطف، وليونة الطّبع والظرف؟..

منذ دقائق معدودة، أصابني الذهول لما رأيته من جمال فاتن..ولكن ما فتئ أن انهار ذاك الإحساس الجميل، تحت تأثير زلزال الغلِظة والخشونة..هزّة عنيفة خسفت بي وبحسنائي.. وبكّل مظاهر الجمال والغبطة، إلى أعماق بئر سحيقة..

وعادت والتفتت إلّيَ حسناء الشاطئ..ترمقني بنظرات ثاقبة غاضبة، نظرات دميمة لوجه بديع الحسن.. انتشلتني من ذهولي، ومن بحر أفكارٍ كنت قد غصتُ فيه، واستحليت المكوث بأعماقه خوفا من مواجهة واقعي القاسي..

ــ هل أنت أصّم؟..طلبتُ منك أن تضع المرهم على ظهري..أم تراك لستَ أصّما فقط، بل ومشلولا أيضا؟..هيّا..ضع المرهم بسرعة..ثّم اغرب عن وجهي !..

تناولتُ المرهم من يدها.. أو بالأحرى، اختطفت العبوّة..فتحتها وتعمّدتُ إسالة كّل محتواه على الرّمل..كّل هذا وأنا انظر في عينيها بتحّدٍ، واستفزازٍ كبيرين.. صدمها فعليَ الجريء..انتقضت من مجلسها..ثائرة غاضبة..شاهرة فأس الحرب في وجهي..مفجرة بركانا من الشتائم، ووابل من الألفاظ البذيئة الهابطة..ألفاظ لا يمكن لأحقر مومس أن تتفوّه بها، مع زبون بخيل، رفض أن يدفع لها أجر ليلتها معه..

ــ يا حقير يا كلب، ستندم على فعلتك هذه..سأريك من أنا يا حثالة !..

ثّم أردفت، والشرر يغزو كّل ملامحها :

ــ يا لعين إنّ ثمن المرهم الذّي سكبته على الرمّال لكفيل، بان يعولك أنت وعائلتك المتدنيّة..لمدّة سنة كاملة !.. من الغريب، الحزين المضحك..أنّني سعدتُ بشتائمها اللّاذعة.. وكأنّني كنتُ في انتظار ذلك، ليس من أجل شيء.. سوى من أجل أن أفرغَ ما في جُعبتي من كلام، لم أعد أطيق الاحتفاظ به..كان علّي أن أرّد بالمثل..أن أقرع طبول الحرب ولو بمفردي.. وأن أواجه معركة لم أعّد لها من عدّة، سوى الكلام ..

ــ لا تتعبي نفسك وتعرّفيني على شخصك..أنتِ أحقر مخلوقة صادفتها في حياتي..الجسم تمثال رخامي هّش، تكسره نفثة عطاس أو سعال، فترديه حطاما.. والعقل لا يعدو أن يرقى لعقل عصفورة..

إنّك وبكّل أسف، تفتقرين لأبسط مبادئ اللياقة والأدب والظرف..أنتِ كغدير من الجمال، ينحدر ماؤه إلى مستنقع قذر.. ويا ليته مستنقع تجري مياهه العفنة، وتتجدّد بهطول المطار وذوبان الثلوج..بل هي مياه راكدة دوما..

فشلت، تلك التّي كانت تُنعتُ بالحسناء، في التصّدي لهجومي الجارح..لم تتوّقع ردّة فعلي ولا الضربات الموجعة التّي تلقتها منّي.. والتّي كانت في الصميم..

تقّدمتْ منّي بوقاحة وجسارة..لدرجة أنّ جسمينا لم تعد تفصلهما عن بعض، سوى سنتمترات قليلة..شممتُ عطرها الممزوج برائحة الرّمل، وماء البحر..تلامست أصابع أرجلنا فوق الرمال الحّارة.. كحرارة غضبنا.. نظرت في عيّني بوحشية.. كأنها ذئب جائع يريد أن ينقضّ على فريسة، ليس من أجل التهامها، بل من أجل أن يثبت للذئاب الأخرى أنّه الأقوى..انقبضت أسارير وجهها.. وتحوّلت الملامح الملائكية إلى ملامح شيطانة..خرجت لتوّها، من أعماق الجحيم..

رفعت يدها وأرادت أن تصفعني.. وكأنّها بذلك أرادت أن تجسّد مشهد فيلم، شاهدَته على شاشة السينما.. لكن للأسف الشديد، لم يتحقّق لها ذلك..

إذ وبحركة خفيفة لم تتوّقعها حسنائي..أمسكتُ بمعصمها، مانعا إيّاها من أن تحقّق ما كانت تصبو إليه.. ودفعتها عنّي..فسقطت على الرّمل، كجلمود صخر حطّه السيّل من علٍ..مخيّبا بذلك، وللمرّة الثانية، أمنيتها في فرض سلطتها وجبروتها..بعدما حطّمتُ حصن عزّة نفسها المتين.. بجرّافة كلامي الجارح.. وصاحت من هول السقطة.. وظلّت تصيح بكّل ما أوتيت من قوّة..صياحا جنونيا دوّى في كّافة أنحاء الشاطئ..الكّل أصابه الفزع والخوف من المصطافين وحرّاس الشاطئ..الجميع هرعوا إلينا، والتفّوا من حولنا..مذعورين خائفين..

حتّى أمواج البحر..التّي كانت تغدو وتجيء مسرورة، مغتبطة..تسمّرت مكانها..أرادت أن تشاهد عن كثب أحداث مشهد رعب..من تمثيلية ببطلين اثنين، وسيناريو مرتجل.. وجاءت صويحباتها وساعدنها على الوقوف..يهدئن من روعها، ويزلن بمناشفهن حبّات الرّمل التّي علقت بجسمها..حينئذ اقترب منّي أحد حرّاس الشاطئ، وهمس في أذني بصوت خافت مضطرب :

ــ اشتري خلاصك واعتذر لها..خذها منّي نصيحة..أنت لستَ ندّا لها !.. التفتتُ إليه وأنا انظر إليه باستهزاء..بنصف ابتسامة ساخرة :

ــ لم أبع شيئا حتّى اشتريه.. ولما لا تعتذر هي..هي من بدأت بالإهانة..ثّم إنّني.. وقاطع كلامي مجموعة من أفراد شرطة الشاطئ حضروا على عجل.. وكأن الأمر على مستوى بالغ من الأهمية..فرّقوا الجمع وقدّموا اعتذارًا لشخص الحسناء الثائرة..بالنيابة عن كافة مرتادي الشاطئ.. وعن كّل من تسّول له نفسه التطاول على فخامتها.. واقتادها جمع من الحرّاس، وهم يحملون أمتعتها وشمسيتها الزرقاء كلون البحر..كخدم يسيرون وراء سيّدتهم..اقتادوها بعيدا عن الجميع..أخفوها عن أنظار الفضوليين..

وانتابني شعور من الغضب والامتعاض..أنا الأولى بالاعتذار، وتطييب الخاطر..أنا الذّي من تمّ التعدّي عليه..في وضح النّار.. وعلى مرأى من الجميع..بأي منطق، يتم التعامل مع الأشخاص المظلومين في بلدي؟..

وجاءني الجواب الشّافي على تساؤلاتي..على شكل صفعة قوية أردتني أرضا..من رجل أمن..كان واقفا يراقبني.. ينتظر أن تغادر «الظالمة الجائرة» المكان ..فينفرد هو «بالمظلوم»..

جذبني من كنزتي بعنف..أوقفني من رقدتي.. ليس من باب الاعتذار والمواساة، بل من أجل أن يلكمني ثانية ..فيرديني أرضا ثانية وثالثة.. وهكذا دواليك..

أنهكتني لكمات وصفعات من عُرفَ عنه إنّه في خدمة الشّعب..خارت قوّاي، وسقطت مغشيًا علّي..على رمال ذاك الشاطئ الجميل..في ذاك اليوم المشؤوم..

لم أفق من إغمائي، إلاّ على ركلة عنيفة من شرطي آخر..سكب على وجهي نصف قنينة من ماء البحر :

ــ أفق يا أحمق !..يا من سوّلت لك نفسك التطاول على أسيادك..أتعلم ابنة من هاته التّي أهنتها؟..إنّها نجلة الجنرال الفلاني..قائد الناحية العسكرية الفلانية..

إنّ هذا الشاطئ برّمته، والذي دنّستَ رماله بأقدامك العفنة..هو ملك «لحضرات»*..هل تفهم؟..ملك له لوحده..برماله، بصخوره وبمياهه..حتّى بالأسماك التّي هي بأعماقه..الكّل له..هيّا قم واغرب عن وجوهنا..كدنا أن نُفصلَ من مناصبنا، بسبب جهلك وغباءك !..

دفعني بشدّة، وبصق علّي..كمجذوم معدٍ..أصابني الهلع..ابتعدتُ عنه..سرتُ ثانية في الطريق الذّي جئت منه.. ولكن، هذه المرّة بنفس منكسرة، وقلب دامٍ..كنت أمشي وأنا أتفادى النّظر للبحر..لا أريد لنظراتنا أن تلتقي..خذلني ذاك المحبوب..الذّي صار له ثمن كامرأة رخيصة..كجارية في سوق النخاسة..

كنت أسمعه ينادني.. «رجاءً..التفت إلّي..لا تزد من جرعة عذابي بصمتك وتجاهلك لي..ليس لي يد في كّل ما حصل..أنا ضحيّة مثلك..

لوّثني نزف همجي من بقعة سوداء..دنّسوني كمّا دنّسوا الكون..كون كانت له نكهة العذراء..أرضه كانت رقعة من وئام..وسماؤه كانت زرقة من صفاء..قلبي كان طفلا.. وكانت لروحي بساطة الأبرياء..

تغلغل الفساد إلى مخدع مياهي البكر العفيفة...نال منها..حطّم قدسيتها..فأضحت شواطئي، سلعة لمن يدفع أكثر.. أنا اليوم مقهور..مغلوب على أمري..صرتُ ممتلكة من ممتلكات الضابط الفلاني..أُعرضُ كهدية عيد ميلاد..أ وعيد زواج..أ وحتّى عيد نفاق..كّل هذا، باسم ثورة شعب..باسم عزّة وكرامة أمّة..باسم تاريخها..باسم كّل هؤلاء..» وصمت عن الكلام..تاركا المجال والكلمة..لأمواجه الصاخبة الهائجة..

كاتبة جزائرية

