مال وأعمال

توقع تقرير اقتصادي متخصص تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الكويت خلال العام المالي 2021/2022، بالإضافة إلى تطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ والمشروبات السكرية في 2020/2021 في ظل التوقعات بالتحسن التدريجي للوضع المالي خلال الأجل المتوسط.

وأوضح تقرير الفريق الاقتصادي لوزير المالية الصادر عن شهر يناير 2019، إلى أن التحسن التدريجي للوضع المالي يرتبط بعدد من الفرضيات الأخرى مثل رفع بسيط لبعض رسوم الخدمات وضبط أنظمة التحويلات.

ولفت البيان نقلاً عن نتائج بعثة صندوق النقد الدولي الأخيرة أن الكويت بحاجة إلى مزيد من إجراءات الضبط المالي خاصة في حال تأخر إقرار المديونية واستمرار السحب من الاحتياطي.

وأشار التقرير أنه مع بقاء النفقات المالية الإجمالية طويلاً، فإن ذلك سينعكس في وصول العجز الإجمالي للموازنة إلى 13.5 في المئة مع استبعاد حصة صندوق الأجيال ودخل الاستثمار.

وأوضح أن تراجعات أسعار النفط والتأخر في الاصلاحات من أهم مصادر المخاطر على الأداء الاقتصادي، مع التوقعات بانخفاض أسعار النفط في حال تنامي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية وعدد من شركائها التجاريين، كما أن تأخر تنفيذ العديد من الإصلاحات المالية الهيكلية من شأنه أن يرفع الضغط المالي بما في ذلك ارتفاع كلفة التمويل.

وأبدى تقرير وزارة المالية بقناعة ترشيد الانفاق في السياسة المالية كأولوية رغم أهمية تعبئة الايرادات غير النفطية، موضحاً أن من بين السياسات التي اقترحتها بعثة صندوق النقد الدولي تحديد المنح لقطاعات ذات أولوية وترشيد الانفاق الاستثماري وغلق الثغرات أمام اساءة نظم التحويلات.

وقد أكد التقرير على ما خلصت إليه نتائج صندوق النقد الدولي من أن القطاع الخاص يعتبر مصدرا رئيسا للنمو الاقتصادي والأكثر قدرة على استيعاب العمالة في ظل بيئة أعمال تنافسية تعزز من دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق هدف الخطة التنموية الخمسية 2015/2016 2019/2020 والتي تسعى لبناء اقتصاد قوي ومستدام مع تنويع مصادر الدخل. وأشار تقرير وزارة المالية في البيانات الواردة به إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للكويت، سيصل إلى 52 مليار دينار في عام 2024 بنمو متوقع يصل إلى 2.9 في المئة، ارتفاعاً من مستوى 43 ملياراً بنهاية 2018.

