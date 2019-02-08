مال وأعمال

اكد مدير عام المعهد العربي للتخطيط د. بدر مال الله ضرورة «إعادة إحياء» دور الدولة التنموي من خلال اعادة توزيع الثروة والاستثمار في المجالات الاجتماعية كالتعليم والصحة والمسكن.

جاء ذلك في كلمة للدكتور مال الله أمام الدورة العادية (103) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري.

وقال مال الله ان المتأمل في واقع الاقتصادات العربية يرى ان مجالات عمل السياسات تنحصر في تفعيل التخطيط التنموي وتقوية حوكمة المؤسسات الخاصة والعامة وتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي الكلي وبناء بيئة اعمال سليمة وتطبيق سياسات تشجع على الاستثمار الانتاجي.

ودعا في هذا السياق الى وجوب اعادة النظر في منظومة اعادة توزيع ثمار التنمية وجعلها أكثر عدالة وشمولية من خلال اعادة احياء دور الدولة التنموي.وقال ان المنطقة العربية تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية متعددة من اهمها ضعف النمو الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع البطالة ولاسيما تلك التي تمس الشباب والاناث والمتعلمين والتي اصبحت مصدر عدم استقرار اجتماعي واقتصادي وتهديد للسلم والامن المدني.

واوضح انه على الرغم من الجهود الاصلاحية في المجال الاقتصادي والاجتماعي منذ أكثر من ثلاثة عقود الا انه لابد من اعادة النظر بجدية في نمط التنمية وتوجيهه نحو مسار تنموي مستدام قائم على النمو المتسارع الشامل الغني بالتشغيل والمحابي للفقراء والقائم على سياسات اقتصادية عامة تشجع على الاستثمار في رأس المال المادي والبشري.

وشدد على العمل بقوة على تجسيد حلم العرب المتمثل في الاندماج الاقليمي الاقتصادي والمالي والتجاري بين الدول العربية وتحقيق نجاحات على ارض الواقع على غرار التكتلات الاقليمية الاخرى.

