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إنتاج الكويت النفطي في ديسمبر 2.8 مليون برميل يومياً


قالت وزارة المالية إن إنتاج الكويت من النفط زاد إلى 2.8 مليون برميل يوميا في ديسمبر من العام الماضي.


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