مال وأعمال

قفز صافي الموجودات الأجنبية في القطاع المصرفي خلال ديسمبر الماضي بنسبة 10.02% على أساس سنوي، وفق الإحصائية النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي.

وبلغ صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي 18.12 مليار دينار (59.83 مليار دولار) في ديسمبر الماضي، مقابل 16.47 مليار دينار (54.38 مليار دولار) في الشهر المناظر من 2017.

وعلى أساس شهري، ارتفع صافي الأصول الأجنبية بنسبة 0.16%، علماً بأنها كانت تبلغ 18.09 مليار دينار في نوفمبر 2017. وحول المركزي، فقد ارتفع مجموع أصوله 10.75% إلى 10.79 مليارات دينار في ديسمبر الماضي، مقابل 9.57 مليارات دينار بنفس الشهر من 2017، مع تراجع شهري 4.09%.

أما بشأن البنوك المحلية فقد سجلت موجودات بإجمالي 66.58 مليار دينار، بنمو سنوي 5%، فيما بلغت موجوداتها الأجنبية 13.79 مليار دينار، بزيادة سنوية 8.24%.

