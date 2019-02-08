loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«المركزي»: أصول المصارف ارتفعت


قفز صافي الموجودات الأجنبية في القطاع المصرفي خلال ديسمبر الماضي بنسبة 10.02% على أساس سنوي، وفق الإحصائية النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي.
وبلغ صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي 18.12 مليار دينار (59.83 مليار دولار) في ديسمبر الماضي، مقابل 16.47 مليار دينار (54.38 مليار دولار) في الشهر المناظر من 2017.
وعلى أساس شهري، ارتفع صافي الأصول الأجنبية بنسبة 0.16%، علماً بأنها كانت تبلغ 18.09 مليار دينار في نوفمبر 2017. وحول المركزي، فقد ارتفع مجموع أصوله 10.75% إلى 10.79 مليارات دينار في ديسمبر الماضي، مقابل 9.57 مليارات دينار بنفس الشهر من 2017، مع تراجع شهري 4.09%.
أما بشأن البنوك المحلية فقد سجلت موجودات بإجمالي 66.58 مليار دينار، بنمو سنوي 5%، فيما بلغت موجوداتها الأجنبية 13.79 مليار دينار، بزيادة سنوية 8.24%.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة