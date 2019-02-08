مال وأعمال

استضاف معرض الصنّاع العالمي «ميكر فير الكويت» 2019 Maker Faire Kuwait، وفداً إماراتياً من مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، أمس، على هامش فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الذي تنظمه الشركة الكويتية للاستثمار تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابرالصباح.

وكشفت اللجنة المنظمة للمعرض بالكويت عن انطلاق «ميكرفير دبي» في دورته الثانية بدولة الإمارات العربية المتحدة، في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 26 فبراير الحالي وحتى 28 من الشهر ذاته.

جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الصحافي الذي عُقد، أمس الخميس، على هامش فعاليات «ميكرفير-الكويت 2019»، المقام لمدة خمسة أيام تنتهي السبت المقبل 9 فبراير، والمقام بأرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف.

وعقد المؤتمر بحضور كل من رئيس اللجنة المنظمة للمعرض ومستشار ميكر فير العالمي م. ناصر الخالدي، وداود الشيزاوي ممثل مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، ومروة إبراهيم صحراوي رئيس قسم الابتكار ورئيس اللجنة العلمية.

وأكد المهندس أحمد عبدالوهاب الصالح، أن نجاح تجربة إقامة المعرض في دولة الكويت لأول مرة، دفع القائمين على مؤسسة حمدان بن راشد، لاستضافة المعرض الذي يحفز الشباب على الابتكار ويساهم في دعم ورعاية أفكارهم الوليدة لخروجها للنور والعمل على تسويقها.

وأشاد الصالح بجهود الشركة الكويتية للاستثمار التي حملت على عاتقها تنظيم المعرض سنوياً خلال شهر فبراير، بعد حصولها على الرخصة من المعرض الأم في الولايات المتحدة الأميركية، مؤكداً أن المعرض في الكويت بدأ يجني ثمار العامين الماضيين، حيث جرى دعم بعض المشاريع الكويتية الوليدة التي شاركت في النسخة الأولى العام 2017، ومن المقرر تمويل المشروع والعمل على إنتاجه وتسويقه في المستقبل القريب.

كما ثمن الصالح، مبادرة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، التي ستقوم بتنظيم المعرض في دبي هذا الشهر.

من جهة أخرى توقعت اللجنة المنظمة لمعرض ميكرفير- دبي، عن وصول عدد الدول المشاركة إلى أكثر من 20 دولة ومن المرجح أن يمثلها أكثر من 150 مبتكراً من مختلف الفئات العمرية. واستعرض المتحدثون في المؤتمر أبرز الفعاليات والأنشطة التي تقام خلال المعرض، مشيرين إلى أن معرض الصناع العالمي سواء في الكويت أو مختلف دول العالم يحقق سنوياً ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المشاركين، والراغبين في مشاطرة أفكارهم وابتكاراتهم، مع الجهات الرسمية، والشركات المتخصصة في تبني المشاريع والأفكار الريادية والابتكارية.

وأكدت المتحدثون أن انطلاق المعرض في دبي بالتزامن مع شهر الامارات للابتكار، يأتي في إطار مبادرة مؤسسة حمدان الهادفة إلى تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع من خلال دعم الصنّاع، والمبتكرين، والحرفيين، والهواة، والمهندسين، والطلاب، ومختلف فئات المجتمع، بالإضافة إلى تنمية، ورعاية المشاريع، والابتكارات، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية على تبني الأفكار الريادية، وتحويلها إلى صناعات ومنتجات حرة.

وقال داود الشيزاوي ممثل مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز: «يستمد معرض الصنّاع أهميته، من المتابعة الحثيثة التي حظي بها من قبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، الرئيس الأعلى المؤسسة والتي أدت إلى استقطاب هذا الحدث العالمي، وجعلته يحظى باهتمام كبير من مختلف الأفراد، والجهات والمؤسسات المعنية ببرامج التعليم الابتكاري».

