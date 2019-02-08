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ديل دوفرتي: الإبداع يعكس واقع الأجيال القادمة


قال مؤسس معرض الصناع العالمي ميكرفير في الولايات المتحدة ديل دوفرتي، انه سعيد بأن تشهد منطقة الخليج خلال هذا العام 3 معارض للصناع في الكويت ودبي والسعودية، معربا عن فخره بانتشار مثل هذه الأفكار لكونه يؤمن بأن ذلك سيعود إيجابا علينا جميعا.
ولفت إلى أن في واقعنا الحالي لبيئتنا تعكس شهادة ميلاد واضحة من قبل الأجيال الجديدة نحو الاستهلاك أكثر من الإبداع.
وأوضح أن المتجول في قاعة المعرض يلتقي بالكثير من المبدعين الذين استطاعوا توظيف القدرات الإبداعية التي يمتلكونها على أرض الواقع، مشددا على أهمية اكتشاف حس الإبداع في أبنائنا. 
كما بين أن ما يثير الإعجاب في المعرض هو استفادة المشاركين من برنامج اليوتيوب لتعلم كيفية عمل منتجاتهم وليس من خلال التعلم المدرسي.


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