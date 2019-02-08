مال وأعمال

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها الرئيسية للنسخة السادسة من بطولة أطياب المرشود للقفز على الحواجز، والتي أقيمت على مضمار مركز الكويت للفروسية تحت رعاية الشيخ صباح جابر المبارك الصباح.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها شاركت في تكريم الفائزين بالنسخة السادسة من البطولة، وذلك بحضور الشيخ صباح جابر المبارك الصباح، ومعالي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، ورئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة وليد المرشود، والرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي. وأوضحت «زين» أن رعايتها لهذه البطولة قد أتت في إطار حرصها على التواجد بشكل رئيس في مختلف الفعاليات الرياضية وتشجيع الجهود المختلفة التي تُسهم في تنمية قطاع الرياضة والشباب في الكويت، ومنها بطولات الفروسية والقفز على الحواجز التي تُسلّط الضوء على مهارات الفرسان والفارسات الكويتيين ممن يمثّلون الكويت في المحافل الرياضية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضافت الشركة أن بطولة أطياب المرشود السنوية التي تُقام على مضمار مركز الكويت للفروسية يقودها طاقم تحكيم دولي، وتشهد مستويات عالية من الاحترافية، وذلك بمشاركة كبيرة من العديد من الفرسان والفارسات الذين يمثلون الأندية المحلية وبحضور الجماهير الغفيرة من عشّاق الخيل ومحبّيها.

