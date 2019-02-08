مال وأعمال

قام بنك الكويت الوطني وجمعية الهلال الأحمر الكويتية بجولات وزيارات ميدانية ضمن حملة «كسوة الشتاء» شملت أسراً مختلفة في منطقتي الصليبية وجليب الشيوخ . وتستهدف الحملة دعم الأسر من ذوي الدخل المحدود ومنحهم ما يحتاجونه من مساعدات لتحسين وضعهم المعيشي والتكيّف مع فصل الشتاء. وجال المتطوعون على بيوت الأسر حيث تعرفوا على أفرادها بهدف تأمين ما ينقصهم من الضروريات الحياتية بالإضافة إلى البطانيات والدفايات ليتسنى لهم التكيّف مع فصل الشتاء أسوة بباقي الأسر في الكويت. وبهذه المناسبة، أثنى رئيس فريق ادارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني طلال التركي على الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بنك الكويت الوطني بجمعية الهلال الأحمر الكويتية، وبالدور الذي تقوم به الجمعية والمساعدات والمبادرات التي تقودها على المستوى الانساني والخيري.

وأوضح التركي بأن حملة «كسوة الشتاء» لدعم الأسر محدودة الدخل تهدف إلى وضع امكانياتها دعماً للعائلات المتعففة وتمكينها اجتماعيا لاسيما في المناطق ذات الكثافة السكانية والتي يحتاج أفرادها للوقوف بجانبهم ومساعداتهم لتحسين وضعهم المعيشي وافساح المجال أمام أطفالهم للفرح والإيمان بأن الحياة دائما تخبئ الأفضل . ولفت التركي إلى أن بنك الكويت الوطني يبقى الداعم الأكبر للمبادرات الانسانية ويعتز بأن يكون شريكاً دائما لجمعية الهلال الأحمر. كما أن هذه المبادرة هي جزء لا يتجزأ من شراكتنا مع جمعية الهلال الأحمر واستمرار لمبادراتنا المجتمعية والخيرية المشتركة التي تصب بنفس الإطار وتهدف إلى دعم المحتاجين على مدار العام.

