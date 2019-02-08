مال وأعمال

قام بنك برقان، أحد أكبر المساهمين والداعمين للحركة الرياضية في المجتمع، برعاية فريق وزارة الكهرباء والماء في بطولة دوري الوزارات لكرة قدم الصالات التي اختتمت أخيراً على صالة الشهيد فهد الأحمد. ونال فيها فريق وزارة الكهرباء والماء لقب بطولة دوري الوزارات لكرة قدم الصالات.

وعقب التتويج، هنأ نائب المديرالعام لقطاع الرياضة للجميع «مشعل الهدبة» فريق «الكهرباء»، بفوزه بلقب الدوري بجدارة للعام الثالث على التوالي، كما هنأ «الهدبة» فريقي الحرس الوطني ووزارة الأوقاف بتحقيقهما المركزين الثاني والثالث.

وحضر المباراة النهائية، نائب المدير العام لقطاع الرياضة للجميع مشعل الهدبة، ووكيل وزارة الكهرباء محمد بوشهري ، مدير إدارة الرياضة للجميع حامد الهزيم ، وممثلو الوزارات المشاركة.