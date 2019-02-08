مال وأعمال

كشفت دراسة سعودية نشرت نتائجها، أن 6?9 ملايين شخص في المملكة لا يملكون حسابات بنكية، منهم 4 ملايين امرأة، ما يعني أن 72% من السعوديين يملكون حسابات فعّالة، في مقابل 28% بلا حسابات، بينهم 60% من النساء، و7% يتجنبون التعامل مع البنوك لأسباب عقائدية. وتنخفض نسبة غير المالكين لحسابات بنكية في المناطق النائية الى 21%، بحسب الدراسة،. وذكرت الدراسة التي أجرتها «مؤسسة الملك خالد الخيرية» حول مؤشرات الشمول المالي المتعلقة بالادخار والاقتراض بين السعوديين، نسبة الفجوة في ما يتعلق بتملك الحسابات البنكية بلغت 22% لصالح الذكور، بينما وصلت نسبة السعوديين المقترضين (أغلبهم من البنوك) نحو 31%. وأرجعت الدراسة أسباب عدم تملك حساب بنكي الى عدم توافر الأموال الكافية لدى 66% من السعوديين الذين لا يمتلكون حسابات بنكية، ونحو 7% لأسباب عقائدية، و8% لعدم الثقة في التعاملات البنكية، و19% لأسباب أخرى.

