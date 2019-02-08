مال وأعمال

قالت رئيس الاتحاد الكويتي لصاحبات المهن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الشيخة د. حصة سعد العبدالله، بأن مجلس سيدات الأعمال العرب قد قام بالكثير من الجولات بالدول العربية التقى فيها القادات وأصحاب القرار من أجل دعم دور المرأة العربية وحث الحكومات للاستعانة بها لتحقيق أقصى استفادة من الامكانات البشرية التي تزخر بها مجتمعاتنا.

وجاء تصريح الشيخة د. حصة خلال مشاركة وفد من الاتحاد الكويتي لصاحبات المهن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ملتقى ريادة الأعمال والمهن بأبو ظبي - دولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة 3-8 فبراير 2019، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمه بنت مبارك رئيس الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبو ظبي.

وقدمت الشيخة د. حصه كلمة ضيف الشرف أعربت فيها عن سرورها بالمشاركة في هذا الملتقى بدولة الامارات امارة ابوظبي والتي تعد نبراسا ومنهاجا في التطوير والتحديث تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وولي عهده الأمين محمد بن زايد آل نهيان.

