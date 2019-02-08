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ماليزيا.. 49 مليون دولار لحل أزمة الدين العام


نجح صندوق تبرعات عام أسسته حكومة ماليزيا في جمع 202 مليون رينجت (49 مليون دولار) في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الحالية سد العجز المالي المرحل من الحكومة السابقة والبالغ قيمته تريليون رينجت. وقد أعلن وزير المالية الماليزي «ليم جوان انج» أمس الخميس الحصيلة النهائية للصندوق بعد غلق باب المساهمة يوم 14 يناير الماضي، أي بعد سبعة أشهر من انشائه. كانت حكومة ائتلاف «باكاتان هارابان» (تحالف الأمل) بزعامة رئيس الوزراء مهاتير محمد قد أسست «صندوق الأمل» بعد وقت قصير من توليها الحكم في أعقاب فوزها في الانتخابات على حزب «باريسان الوطني» بزعامة رئيس الوزراء السابق «نجيب رزاق».


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